現貨金曾越三千五關 金礦股熱炒

黃金價格升勢停不了！現貨金價周二曾突破每安士3,500美元，再創新高。今年以來，金價累漲逾800美元或33%，反映環球貿易政策改變和地緣局勢不明朗等因素有增無減，增加避險資產的吸引力。

建銀上調紫金盈測目標價 建銀國際發表報告指，紫金礦業日前公布的首季業績勝預期，盈利增長主因黃金和銅產量顯著上升、銷售價格上揚及營運效率提升，將紫金礦業今明兩年盈利預測上調4.4%和10.1%，至444億元人民幣和515億元人民幣，目標價予22.1元，高於之前的20.2元，評級維持「跑贏大市」。

該行又表示，因應全球對大宗商品需求強勁，對黃金和銅價展望樂觀，將今明兩年的黃金價格預測分別上調9%和11%，至每安士3,115美元和3,300美元。銅價方面，該行也上調7%和2%，至每噸9,825美元和10,000美元。

外媒編製的數據顯示，在全球貿易戰對經濟與企業盈利構成威脅的擔憂下，追蹤黃金、超短期美債和低波動股票的交易所買賣基金（ETF）本月資金流入飆升，4月以來吸金180億美元，達2023年3月以來最高水平。

美匯指數昨日續在98水平的3年低位徘徊，傳統避險貨幣瑞士法郎再創約10年新高，兌每美元曾見0.8067，折合兌港元在9.61算。歐元兌美元也升至2021年11月最高，見1.1547，兌港元在8.95算。不過，有分析指，美元相對強弱指數（RSI）已跌至2020年以來最低水平，反映美元跌幅可能過度，隨時會反彈。