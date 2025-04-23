內銀首季淨售匯575億美元 增1.3倍

國家外匯管理局公布內地銀行最新結售匯數據，首季淨出售外匯575.93億美元，按年增1.32倍，跟人民幣偏弱的走勢脗合。不過，該局副局長兼新聞發言人李斌透露，4月匯市交易保持平穩，跨境資金延續淨流入，內地銀行錄小幅的淨結匯，即把外幣兌成人民幣多於相反操作。

3月內地銀行仍錄得淨售匯的情況，但降至19.67億美元，比之前3個月顯著收斂。全季貨物貿易淨結匯561.76億美元，按年多3.21%，主要是貨物售匯減幅小於結匯，亦即出口商少了把人民幣換成外匯。

不過，證券投資卻連續兩個月錄得淨結匯，上月為17.93億美元，可見外資多流出內地股市和債市，上季證券投資淨結匯為42.73億美元，扭轉前一季度的淨售匯。然而，上季已是連續11季在資本與金融項目錄得淨售匯，主因期內直接投資錄得淨售匯按年多1.24倍至191.77億美元，反映廠商出海。

滬綜3300點得復失 內地3大指數昨日個別發展，滬綜指曾重越3,300點大關，收市報3,299點，升0.25%。深成指收市跌0.36%，報9,870點；深圳創業板指數全日潛水，跌0.82%，收報1,928點。滬深兩市總成交額約1.09萬億元人民幣。

內媒指，財政部轄下的中央匯金上季增持多隻追蹤滬深300指數ETF（交易所買賣基金）。儘管華泰柏瑞及嘉實的滬深300 ETF加倉量僅約1%，東吳證券分析，這已釋放明確政策維穩信號。

廣東上季GDP放緩 另外，廣東今年首季地區生產總值（GDP）按年增長4.1%，比去年同期跌0.3個百分點；規模以上工業增加值按年升3.9%，新能源車、儲能用鋰離子電池及工業機械人產量分別大增29.9%、83.5%、31.3%下，高技術製造業的增加值按年升5.3%，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌1%。

內需方面，上季全省社會消費品零售總額按年增長2.5%，增速去年同期跌1.3個百分點。商品銷量及餐飲收入增速分別降至2.6%及1.9%。