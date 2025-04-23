離岸人幣拆息新低 助降關稅影響

香港離岸人民幣拆借成本跌至2013年有紀錄以來低位，一個月離岸人民幣香港銀行同業拆息昨報1.4603厘，跌11點子；3個月報1.75394厘，跌5點子。分析認為，離岸人幣拆借成本下降有助人民幣保持低水，從而對沖關稅影響。

拆息走弱同樣意味交易員在香港可輕鬆借入人民幣，為押注人民幣進一步貶值提供便利。現時市場普遍預期，內地提振經濟將維持一定的資金流動充裕，同時通過「有條理的貶值」，來抵銷美國加徵關稅的衝擊。

法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管王菊提及，由於美元現時太弱，中國人民銀行根本不用出手挺人民幣，離岸人民幣拆借成本隨之下降。瑞穗銀行亞洲外匯策略主管張建泰指，近期內地資金流入香港股市，有助補充離岸人民幣流動性，進一步壓低拆息。張又稱，由於市場對人民幣的情緒趨於穩定，加上美元遭拋售，短期人民幣因流動性緊張而面臨升值壓力的可能性較低。

人行或最快月內減息降準 離岸人民幣兌每美元昨曾跌0.32%至7.32，折合每百港元兌94.23元人民幣。在岸人民幣昨日4時半官方收盤價報7.3145，較上日跌265點子，較夜盤收盤價跌220點子。

此外，內媒報道，本月內地多地農商行、村鎮銀行及部分民營銀行，均先後下調存款利率，減幅各異，大部分降至兩厘之下。分析認為，現時中小銀行經營受壓，為應對淨息差收窄的趨勢，下調存款利率有利緩解銀行負債端壓力。

至於內地貸款市場報價利率（LPR）連續6個月持平，投行瑞銀認為，人行最快月內減息降準，惟估計內地未必會趁月底舉行的中央政治局會議公布加大財政刺激措施。同業花旗也預期，人行最快今季降準，將減息40點子及降準100點子，而降準將會先行於減息，中央會繼續以財政政策作為刺激經濟首要工具，相關措施有機會再加碼1.5萬億元人民幣。