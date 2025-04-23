中概股面臨美除牌 恐冧五成

美國早前威脅稱不排除將中資概念股從美國交易所退市的可能性，投行里昂警告，現時仍未「回家」的中概股面臨最大風險，在最壞情況下，美國投資者可能被迫沽出中國股票，或導致股價跌四至五成。

拼多多唯品會等風險高 報告指出，目前只在美國上市的中概股為數不少，惟市值大，且符合來港第二上市的企業只屬小部分。里昂點名拼多多、唯品會、歡聚時代、愛奇藝及虎牙這幾家尚未在港上市的中概股面臨最大退市風險。

在現行條例下，一般在美上市的中概股，若上市滿5年，市值至少30億元，而上市兩年、不足5年的企業，市值要求較高，須達100億元。如果是同股不同權（WVR）架構的企業，則至少要有兩個完整會計年度期間保持良好合規紀錄，市值不低於400億元，或市值不低於100億元但收入至少10億元。

券商：港股大成交難持續 不過，里昂認為，以香港為主要上市地的股票受影響應有限，多數投資者或會繼續持有在港上市股份。隨着時間推移，在中國投資者支持下，股價應逐步恢復。