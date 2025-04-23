外賣商惡鬥 美團股價挫4.6%

摩通直言，內地外賣市場已接近成熟階段，認為京東外賣增長策略不可持續，一旦停止或減低價格補貼強度，消費者將重新考慮商家覆蓋率和配送及時性來做出消費決策，也難以完全彌補交叉銷售活動的損失。該行據京東目前的經濟效益估計，每5%的市場份額，將帶來80億至90億元人民幣的財務損失。

內地官媒批評，外賣平台試圖憑補貼，製造超低價，以獲得市場關注和訂單量，短期內可讓消費者得益，但長遠不利行業健康發展。評論認為，市場競爭是必要，但應當具有良性和建設性，而非破壞性「內捲」。監管層面要為行業提供明確的指引，細化相關法規中關於掠奪性定價的條款，特別是針對通過長期、大規模低於成本價銷售以排擠競爭對手的行為，設定更清晰的判定標準與監管紅線，市場監管部門需加強對餐飲外賣市場價格行為的動態監測與執法力度，關注補貼來源與真實成本，及時發現並制止可能破壞公平競爭秩序的惡性價格戰苗頭。