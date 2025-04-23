港股復市倒升 大行睇好

成交激增三成 北水掃貨213億飆8倍 雖然美國股、匯、債周一又上演「三殺」場面，但港股長假期復市場卻先跌後回升，恒生指數收市揚167點，連升兩個交易日，南下「北水」大手掃貨，淨買入達213.6億元，較假期前激增8.25倍，是近兩周最多，全日成交2,514.5億元，較假期前大增30.63%。瑞士寶盛預計，部分由美股流出的資金，會流向中國市場，故予中國市場（港股、A股）「高配」（Overweight）評級。

恒指低開91點，其後走勢反覆，早段一度跌204點，低見21,191點，失守100天線，午後確立升勢，最多升197點，高見21,592點，收市揚0.78%，報21,562點。國企指數升53點或0.68%，報7,950點；科技指數漲11點或0.24%，報4,899點。

面對環球市場波動，中港股市逆勢企穩。瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，對中國市場（港股、A股）的評級為「高配」（Overweight），原因是目前市況下，國際投資者部分減持美股，並且開始分散股票持倉，雖然這些資金的首選仍是歐洲，但亦有部分流向中國市場。另外，內地刺激政策可以一定程度上抵銷經濟逆風，而且政策的方向亦傾向「營造股市樂觀情緒」，以提振消費表現。

防守吼消費高息國企板塊 「美股跌不代港股會升，但相信港股能夠有相對較好的表現。」他分析指，港股的第一道防線是19,000至19,500點，取決於中美貿易協議何時達成，以及經濟刺激措施的具體情況，比如「以舊換新」等補貼會否擴大至服務業等。就板塊而言，他認為當市況好轉時可以選擇高啤打系數（Beta）的互聯網股，升幅會較大；防守時則可以押注消費概念股、高息股及國企改革概念股。

恒指年內走勢 藍籌醫藥健康板塊昨做好