使用智能理財注意事項

智能理財一般透過應用程式就可以申請服務和進行交易，好處是收費較低、方便快捷，毋須預約或排隊便能隨時隨地使用理財顧問服務，且AI投資24小時無休，讓投資者能實時因應市場趨勢調整投資組合，而AI投資利用大數據作出客觀的資產配置建議，助投資者制訂最佳投資組合，並由AI自動操作，減少資料搜集、研究股票和監控投資組合的時間。

不過，要使用智能理財服務，應有基本的資訊科技知識，至少懂得使用應用程式輸入資料及進行，若欲了解其演算法作為輔助投資，一般人難以了解，且每個平台的AI演算法並不相同，得花時間了解。

選持牌服務商 在選擇智能理財服務的時候，有幾方面要注意。首先是相關服務商是否持有牌照。與真人理財顧問一樣，在香港就證券或期貨提供投資意見的機械理財顧問需要獲證監會發牌或註冊，投資者可以在證監會的持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊查核其是否持有牌照。

了解運作風險 其次是了解智能理財顧問的服務範圍、限制和風險，例如算法程式如何運作及其限制，重新調整機制如何運作和相關風險，真人顧問參與的程度，以及智能理財顧問如何處理重大市場事件。此外，若智能理財顧問的投資建議是幫助客戶達成特定財務目標，則投資者需留意有關建議是否一個全面的財務策劃服務。

提供準確資料 此外，客戶資料是智能理財顧問提供合適投資建議的關鍵，投資者須提供準確及充足的資料，確保智能理財顧問可因應客戶的投資目標及/或風險承受能力等條件，提供合適的投資建議，也須及時更新資料變化，確保智能理財顧問服務的準確性。

當然，投資者得主動了解智能理財顧問的收費，如基金認購費、後續費用、轉換費、贖回費（如有），以及所投資的基金管理費等。