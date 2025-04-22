港6大相關服務平台簡介

Syfe：Syfe依照客戶財務目標、投資年期及風險承受能力，選擇不同的投資組合，涵蓋股票、債券和黃金交易所買賣基金 (ETF) 及個股。Syfe持有香港證監會1號（證券交易）、4號（就證券提供意見）及9號（資產管理）牌照。

WeLab GoWealth：匯立銀行（WeLab Bank）與Allianz Global Investors共同研發的投資方案WeLab GoWealth，讓客戶訂立目標、追蹤及管理進度。客戶可以投資一籃子由基金經理管理的貨幣基金、股票基金及債券基金。WeLab Bank持有香港證監會1號（證券交易）及4號（就證券提供意見）牌照。

StashAway：目前，香港有不少智能理財應用程式（App）提供服務。其中StashAway是智能投資平台，網站介紹其智能投資環球多元交易所買賣基金（ETF），24小時監測經濟環境變化、自動風險管理、自動調倉穩定回報。該企持有香港證監會的1號（證券交易）、4號（就證券提供意見）及9號（資產管理）牌照。

Kristal.AI：以AI推動的電子資產管理平台Kristal.AI，讓投資者能夠獲得由全球領先的獨立顧問和投資組合經理創建的一系列優質投資策略。透過Kristal.AI，交易員可以向所有潛在或現有投資者展示其投資策略，同時投資者可以利用AI推薦系統，據其投資帳戶的整體狀況進行自動定期的投資組合諮詢和配置，資金會保存在投資者選擇的證券商，並通過與證券商建立的API進行買賣。Kristal.AI持有香港證監會的4號（就證券提供意見）及9號（資產管理）牌照。

SoFi：總部位於美國加州三藩市的SoFi，獲福布斯評為美國5大金融科技公司，最大股東是軟銀。SoFi設有投資諮詢機械人，根據客戶的財務目標和風險承受能力，建立投資組合，將資金投資到美國上市的交易所交易基金，涵蓋超過13,000多隻股票以及35多個國家。SoFi持有香港證監會1號（證券交易）及4號（就證券提供意見）牌照。