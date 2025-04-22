自動化投顧規模望破3.19萬億

據Allied Market Research早前公布的數據，2021年全球自動化投資顧問（Robo-Advisor）的市場規模達到1,160億美元，預計到2030年將突破4,100億美元（約3.19萬億港元），年均複合成長率近30%。目前，北美與歐洲仍然是智能理財的主要市場，但亞洲地區的增長速度最為迅速。

67%美Z世代用AI理財 Experian於去年8月30日至9月3日，以2,011名美國成年人為對象進行調查，發現美國消費者對使用AI理財有濃厚興趣。調查顯示，63%受訪者指熟悉使用生成式AI，當中包括84%的Z世代（18至27歲）和79%的千禧世代（28至43歲）；三分之一受訪者指會使用生成式AI來了解新的金融概念或財務。

此外，67%的Z世代和62%的千禧一代表示自己正在使用AI來協助管理財富；X世代（44至59歲）和嬰兒潮世代（60至78歲）已經或正考慮使用生成式AI理財的比例則較Z世代及千禧一代低，分別只有41%和28%。

在使用過生成式AI理財的受訪者中，有96%人士表示有着良好的使用體驗，當中Z世代和千禧世代更有98%指出自己有良好的使用體驗。有77%稱自己每周至少會使用一次AI來處理個人財務。67%受訪者指出生成式AI可以幫助他們提高工作效率或更快地做出決策，38%認為對生成式AI的信任程度與人類財務顧問一樣，甚或更高。

助儲蓄預算規劃投資 調查又顯示，生成式AI能夠在儲蓄及預算（60%）、投資規劃（48%）、改善信用評級（48%）等財務領域上發揮作用。使用AI來管理財務的優點，包括免費、容易獲得方法或資訊、簡化制訂財務規劃及預算列表等較為繁複的工序。但當然，有優點也有缺點，如須設法確保AI建議有否包含錯誤的理財資訊，以及AI能否保障個人私隱等。