AI理財掀投資潮流

成本較低 分析數據不涉個人情緒 隨着金融科技與人工智能（AI）技術高速發展，智能理財的應用範圍將愈來愈廣。近年有金融機構推出類似機械理財顧問（Robo-adviser）服務，加入AI工具來輔助選擇投資產品，為投資者提供收費較低的網上理財顧問服務。智能理財普及化，代表着金融與科技創新的結合，也可視為全球財富管理的一次全面「升級改造」！

藉精準演算法力爭回報 簡單而言，智能理財機構利用金融科技（不使用或只涉及小量人手），為客戶提供相對低成本理財服務的網上平台或流動應用程式，其優點是成本較低，且主要是利用先進技術，透過精準的演算法，按客戶個人理財目標、經濟周期及市場表現，爭取最佳的風險調整回報，少了傳統顧問相對高收費，及少了人性的情緒干擾操作，且智能理財服務一般門檻較低，甚或除香港證監會要求的一萬元首次入金外，不設最低結餘要求，無交易鎖定及免提款手續費。

若不介意沒有真人投資顧問可直接溝通，且信賴由專業投資者設計的電腦程式處理個人投資，智能理財可視為一種新的投資嘗試。

半自動模式可審核操作 智能理財的操作模式分為「半自動」與「全自動」兩種。在半自動模式下，投資者可審核每次操作建議，而全自動模式則允許系統根據設定直接執行投資決策。事實上，不少資深投資者也會利用這些機械人作為輔助工具，以完善投資策略。

智能理財能以冷靜的數據分析為基礎，無視市場波動帶來的情緒影響，根據設定的投資目標進行理性操作，透過自動化與智能化的調整機制，協助投資者更有效地應對市場的不確定性，降低因錯誤判斷造成資產損失的可能性。

智能理財顧問服務特色 智能理財無視市場波動帶來的情緒影響，協助投資者更有效應對市場的不確定性。