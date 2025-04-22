專家樓評：白居二借唔足可轉用按保

早前提及白居二買家獲批「930」（九成按揭、30年還款期）按揭之事宜，銀行審批準則不盡相同，即使按揭還款保證期延至50年，但對較高樓齡屋苑，買家未必可獲批足「930」。若買家未能獲批所需按揭成數，亦可透過按揭保險計劃向銀行申請高成數按揭，對於1,000萬元或以下單位（居二成交之樓價主要是1,000萬元以下），按揭成數同樣高達九成（白表）及九成半（綠表），年期長達30年，但需符合按保準則及支付按揭保險費。

對於有足夠居屋擔保期的按揭申請，銀行對入息證明要求較寬鬆，有些銀行只要求申請人提交自我聲明書，毋須提交入息證明。若透過按保申請居二按揭，申請人需提交足夠入息證明文件，並符合供款比率要求，借逾八成亦需為固定受薪人士。

至於按揭年期，由於不涉及擔保年期問題，透過按保申請按揭之居二物業與私樓同樣以75年減樓齡之方式計算還款期，並以30年為上限，換句話說，若樓齡超出45年，按揭年期未必足30年。

保費折扣達90% 居二按保借款人享有較大按揭保費折扣，例如樓齡35年或以下之單位，白居二申請九成按保可享90%保費折扣，綠表買家申請九成半按保享70%保費折扣。

假設白居二買家購入樓價450萬元之居二單位，首次轉讓日期距今及樓齡是30年，選用按保申請「930」，以保費折扣90%計，按揭保費率由2.34%大降至0.234%，保費由94,770元減至9,477元，對比相同樓價之私樓按揭保費87,480元，居二買家可更輕鬆應付。樓齡高於35年的保費折扣逐步遞減，例如白居二買家基於樓齡高而申請九成按保，樓齡超過35年至不多於40年之保費折扣降至60%，樓齡超過40年至不多於45年之保費折扣再降至30%，仍低於一般私樓按保費用。

中原按揭董事總經理 王美鳳