股市估市：國家隊勢續掃貨維穩A股

應對近日環球市場波動，國家隊增持中國股票資產，維護資本市場平穩運行，並堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本。中央匯金指，看好中國資本市場發展前景，認可當前A股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金（ETF），未來將續增持。

作為國有獨資公司的中央匯金，是20多家金融機構的控參股股東，是資本市場上的「國家隊」，發揮着「平準基金」作用。自2008年來，中央匯金多次維護資本市場穩定。作為國有金融資本受託管理機構，中央匯金經營穩健，資產負債表健康，每年獲得穩定現金分紅，可動用資金規模大，有助入市。經多年發展，中央匯金已建立起覆蓋短中長期限、成熟穩定的市場融資渠道，亦獲人民銀行流動性支持，為融資提供多樣選項。

中央匯金充分認可A股配置價值。隨着資本市場投資融資綜合改革深入推進，A股上市企業質量穩步提升，代表新質生產力和科技創新的上市企業佔比持續提升，A股核心資產的吸引力續升，估值處歷史低位。

增持央國企科技股 另方面，中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資，亦增持ETF和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。中國誠通作為國務院國資委資本營運平台，看好中國資本市場發展前景，續發揮國有資本營運公司作用，增持央國企股票和科技創新股票，當好上市公司的長期投資者，支持上市公司高質量發展。

此外，中國國新指看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，其旗下國新投資增持央企股票、科技創新股票及ETF，支持關鍵領域科技創新。中國國新控股成立於2010年12月，是國務院國資委監管的中央企業之一。國家隊積極護盤，有助穩定大市，配合其他宏觀刺激政策推出，減輕關稅戰對內地資本市場的衝擊。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，其及相關人士沒持有上述股份）