宏觀視野：貿戰影響有限 印度股市可吼

全球金融市場自美國總統特朗普宣布關稅政策後，就進入「超動盪」狀況，主要股市自4月開始非常波動，僅印度股市維持正回報。特朗普的關稅政策襲擊全球，相信印度並非今次貿易戰主要針對的國家，與其他國家比較，有關對等關稅對印度影響相對有限。

印度經濟增長潛力大，隨着當地政府推動多方面的改革，資金持續流入，後市表現仍可期待，故不妨多留意印度的未來投資機遇。最近有投資銀行的研究估算，印度的對等關稅金額僅佔該國國內生產總值（GDP）約0.5%，在亞洲主要國家中，印度的影響程度相對最低。事實上，美國從印度進口的金額與比重，只略高於英國與巴西，從美國進口自印度的規模及清單，印度並非今次貿易制裁主要針對國家，所以印度經濟受是次直接衝擊也可能較低。

料購美油氣減貿易不對等 出口至美國的印度商品，包括珠寶、電器設備，以及藥品，這些都屬於非技術加工品，並非特朗普政府主要針對的領域；為爭取與美國達成互惠雙方條件，預計印度將採購更多美國原油、天然氣，以減少與美國貿易不對等的情況。另外，當地科技與醫療保健產業企業營收來自美國的佔比會較高，其餘產業皆在0至3%之間，故多數企業在美國關稅下影響不會很大。

市盈率合理 幣策續寬鬆 當地央行去年第四季開始，積極向市場釋出流動性，今年已減息兩次，對股市有正面支持。印度股市在經歷較早前的調整，其目前的市盈率已來到合理水平，具投資價值，加上當地採取寬鬆政策，印度股市後市可期，在短線修正時，可作適當部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊