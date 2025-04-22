細價樓起哄 屯門最旺

新界4區上月買賣逾230宗 激增67% 百元物業印花稅門檻擴至400萬元或以下住宅單位，細價樓市場再度起哄。元朗、屯門、北區及荃灣4個地區，單計3月共錄逾230宗該類二手買賣，按月急升約67%。其中，元朗期內升幅約1.4倍最大，區內現時入場單位為兩房戶，叫價僅約198萬元；屯門則錄約90宗為各區中最多。

元朗成交飆1.4倍 198萬起 3月元朗二手交投急增，全月共錄約141宗買賣，按月增加約88%，創一年新高；期內400萬元或以下成交共錄約51宗，較2月錄約21宗大幅上升1.42倍，同類細價物業佔整體成交比例亦由2月的約28%，攀升至3月約36.2%。

映御溱柏連錄買賣 細價成交中佔近50%為單幢樓買賣個案，包括好景樓高層單位，實用面積約295方呎，上月以232萬元易手，為期間元朗成交金額最低私樓，呎價約7,864元。以屋苑計，映御及溱柏各錄約4宗最多，兩盤成交價介乎368萬至398萬元。另外，尚柏亦錄3宗，全屬售價低於「4球」的帳面獲利個案。

中原王勤學表示，上月區內買家都以用家為主，投資者入市比例亦上升至約20%，部分租客因租金上升而轉租為買，全區現時約有480個細價買賣放盤，佔約60%為單幢樓，入場費198萬元，單位為昌盛大廈中層戶，實用面積約266方呎，兩房間隔。

至於尚悅‧嶺則有約35個樓價400萬元或以下放盤，為同區屋苑中最多，叫價280萬元起，單位為實用面積約195方呎的開放式戶，呎價約14,359元。

屯門開90單 時代廣場受捧 屯門向來是細價上車住宅集中地，3月全月錄約136宗二手買賣，比2月多約70%，期內400萬元或以下成交錄約90宗，為是次4個新界地區中最多，按月增約73%，佔整體成交量約66.2%，連續兩個月維持逾六成水平。

菁雋開放式嗌215萬 私人屋苑中，同區屯門時代廣場錄最多同類細價成交，上月錄約9宗，售價介乎268.8萬至360萬元，此外，區內不少近年入伙的半新盤，亦連錄同類細價買賣，如NOVO LAND、菁雋、上嵐及弦海等，最低成交價約230萬元。

根據祥益提供資料，屯門現時有約1,050個叫價400萬元或以下放盤，該行袁思賢指，區內同類細價放盤向來較多，尤其是買樓成本下跌、股市早前做好、銀行定期存款息率回落，以及個別投資者套股換樓，都帶動交投上升，其中投資者就佔買家中約三成，個別更購入兩個或以上物業。

她指，上述屯門時代廣場較受投資者追捧，現時放盤約50個，當中30個叫價只屬100元印花稅水平，入場費350萬元，為實用面積約346方呎兩房戶。樓齡較新的半新盤，租出機會較高，近日亦有成交，菁雋開放式放盤叫價由215萬元起。

北區吸陸客 四球內交投佔55% 粉嶺及上水等北區二手屋苑，由於位置鄰近內地，受內地客追捧。3月買賣成交量約104宗，當中約58宗成交價為400萬元或以下，相比2月分別錄約76宗及約39宗，上升約36.8%及約46.7%；而細價成交佔比亦由2月的約51.3%，增至上月的約55.8%。

牽晴間剩一伙叫400萬 上月該區細價成交中，佔約32宗為公屋及居屋成交，私樓成交僅約26宗，並集中在粉嶺屋苑，當中以牽晴間錄約5宗最多，達3月該盤總成交量的一半，成交價介乎390萬至400萬元。上水以上水中心及上水名都各錄約兩宗最多，其中上水中心3座高層戶，實用面積約330方呎，售價338萬元。

世紀21奇豐黎樹森指，近期內地買家入市及查詢比例突然明顯增加，佔整體超過五成，並多於過往的同區分支家庭及上車客，主因是該區方便往來內地。現時粉嶺5個主要上車私人屋苑，僅有約15個叫價400萬元或以下的買賣放盤，而牽晴間總放盤量約82個，惟只剩一個叫價400萬元的兩房放盤。

他指，同區碧湖花園有6個細價放盤佔最多，包括8座低層兩房戶，由財務機構叫價348萬元放售，以實用面積約400方呎計，呎價約8,700元，該屋苑現時合共有約44個買賣放盤。

荃灣投資客追捧荃景圍屋苑 荃灣私樓屋苑選擇多元化，而且規模龐大，3月全月成交量約139宗，較2月約102宗，上升約36.3%。上月區內出現約33宗成交價400萬元或以下的轉讓，按月上升約22.2%；惟所佔整體成交比例，卻由約26.5%，下降至約23.7%。

區內細價成交，有逾60%來自荃景圍一帶私人屋苑，當中荃灣中心佔約12宗最多，佔項目整體成交約85.7%，其中6座低層H室，實用面積約324方呎，以約260萬元沽，呎價約8,025元，為最低成交價。

其他如荃威花園及荃德花園，上月均錄約4宗買賣，做價全部低於「4球」，而荃德花園E座低層戶，實用面積約287方呎，售價約248萬元，呎價約8,641元。

美聯鍾家豪表示，新措施撻着荃景圍一帶二手屋苑交投，亦是區內細價供應集中地，而投資者佔比亦升至約40%，主因是區內租金回報已達4至4.5厘，加上即使要短炒獲利，再放盤叫價仍低於400萬元，100元印花稅可繼續吸引下一手買家。

荃中80放盤 238萬入場 他又指，目前荃灣中心約80個二手買賣盤當中，佔約65個叫價低於400萬元，入場單位為17座低層戶，實用面積約329方呎，原則一房，可改為兩房，叫價約238萬元，呎價約7,234元。

映御3月錄約4宗買賣，成交價均不足400萬元。 屯門3月二手市況 牽晴間總放盤量約82個。 北區3月二手市況 元朗3月二手市況 荃灣3月二手市況