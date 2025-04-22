長沙灣納米戶一年多慘現兩蝕讓

市區納米樓出現一個單位、兩名苦主的「連環」蝕讓個案，長沙灣AVA 228有二手業主於一年多前買入的蝕讓貨，近日再次貶值售出。

美聯吳冠衛表示，該盤一個中層單位，實用面積約155方呎，獲新買家以229萬元一筆過購入，呎價約14,774元。原業主2023年12月以238萬元買入，現轉售帳蝕約9萬元或約3.8%。對上業主則於2019年以約301.7萬元購入一手單位。

大角咀一房277萬易手 市區私樓「2字頭」不乏供應，利嘉閣甘尚德稱，大角咀金堂閣高層F室一房單位，實用面積約309方呎，叫價318萬元，累減至277萬元成交，呎價約8,964元。原業主2014年買入單位，現帳面僅賺約4萬元，扣除使費料需損手。

新界區也錄多宗虧蝕個案，美聯謝志遠表示，屯門大興花園2期3座高層E室三房戶，成交價500萬元，呎價約8,518元。原業主持貨約5年帳面虧損約155萬元，貶幅約23.7%。中原王勤學稱，元朗朗屏8號2座高層A室以599萬元沽出，呎價約12,004元，約6年貶值約189萬元。

10大屋苑4天僅開14單 受節日氣氛影響，樓市交投氣氛緩慢。中原指出，10大二手屋苑於4天長假期合共錄約14宗成交，較去年同期減少一宗。其中8宗來自周末兩日，較對上周末多兩宗。

鰂魚涌太古城於長假期錄4宗買賣，該行趙鴻運稱，屋苑順安閣低層5室以748萬元售出，呎價約12,897元，2012年至今跌價約37萬元。