太安樓銀主貨320萬推 較高峰低30%

近期樓市交投由細價樓主導，銀主趁勢推售同類物業，西灣河太安樓有海景單位以320萬元推拍，較高峰期做價低逾30%。

恒福花園開價低估值23% 環亞物業拍賣將於周三推出約55項物業，包括上述項目的高層43室銀主盤，單位實用面積約352方呎，開拍呎價約9,091元。資料顯示，該盤在樓市高峰期時，個別海景戶做價可高逾470萬至480萬元。

同場推拍柴灣居屋宏德居2座高層A室兩房銀主單位，實用面積約414方呎，自由市場開價338萬元，較之前減價12萬元，呎價約8,164元。該單位銀行網上估價約407萬元，推拍價低約69萬元。資料顯示，有低層同座同室戶於2019年以545萬元易手，是次開價低逾200萬元或近40%。

此外，忠誠拍賣將於周五推拍約31項物業，包括屯門恒福花園5座高層D室銀主盤，實用面積約584方呎，以430萬元推拍，呎價約7,363元。銀行估價約560萬元，推拍價低約130萬元，差幅約23.2%。

盈置地產周四推拍15個銀主物業，佔7個為公屋及居屋單位，其中3伙不提供樓契，屬未補價第二市場公屋戶；當中大埔富善邨善鄰樓中層11室僅以99萬元推拍，以單位實用面積約286方呎計算，呎價約3,462元。