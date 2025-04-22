西沙新盤加推應市
SIERRA SEA或周六發售 暫收逾1.8萬票
新界焦點大型樓盤銷售快將展開序幕，新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨再加推新價單共118伙，連同之前推出的單位，有機會於周六作首輪發售。市場消息指，該盤暫錄逾1.8萬張入票，是過去半年認購反應最熱烈的新盤。
集團副董事總經理雷霆表示，復活節期間大量訪客參觀示範單位，萬人空巷，最新原價加推價單第3號。他認為，關稅戰後市場情況已經穩定，預期美國聯儲局會連環減息，有利供樓人士。
新地代理執行董事陳漢麟稱，新推單位涵蓋一房至三房，實用面積301至700方呎，折實售價314.84萬至838.27萬元，呎價約10,237至12,702元。整批平均呎價約11,498元，市值逾7.45億元，或於今日公布銷售安排。
該盤目前已推3張價單共356伙，消息指，收票5天已錄逾49倍超額認購。資料顯示，對上最多票數項目為同系啟德天璽‧天，去年10月錄逾2.9萬張入票。
凱和山長假累售30伙
由於上述樓盤凍結大批購買力，復活節假期市場錄逾100宗一手成交，較去年同期大減約一半。期內亦只有路勁地產及深圳控股(00604)的屯門掃管笏凱和山進行新一輪銷售，周日發售當天沽28伙，長假期累售30伙，為成交最多項目。
另外，英皇國際(00163)香港仔澄天日前售出21樓A室，實用面積325方呎，以572萬元易手，呎價約17,600元。
滙都單日售出4單位
另一個新界西北新盤，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都項目亦有不俗銷情，於假期累錄18宗成交，包括昨單日售出4伙，其中，滙都I第1座12樓A10室兩房特色戶，實用面積426方呎，以500.08萬元成交，呎價約11,739元。
長實集團(01113)同區現樓項目#LYOS，昨重新售出曾終止交易的開放式戶型，單位為1B座3樓C室，實用面積202方呎，成交價320.1萬元，呎價約15,846元。資料顯示，上址曾於2021年11月以370.5萬元售出，去年5月終止交易，現重售價格較當時低約13.6%。
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