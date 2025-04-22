集團副董事總經理雷霆表示，復活節期間大量訪客參觀示範單位，萬人空巷，最新原價加推價單第3號。他認為，關稅戰後市場情況已經穩定，預期美國聯儲局會連環減息，有利供樓人士。

新地代理執行董事陳漢麟稱，新推單位涵蓋一房至三房，實用面積301至700方呎，折實售價314.84萬至838.27萬元，呎價約10,237至12,702元。整批平均呎價約11,498元，市值逾7.45億元，或於今日公布銷售安排。