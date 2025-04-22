簡訊一覽
●招金礦業(01818)今年首季盈利為6.59億元（人民幣‧下同），按年增長1.97倍；期內營業收入30.41億元，按年增加53.5%。
●沙特阿美和比亞迪股份(01211)據報已簽署一項合作協議，兩者將結合研究、發現新技術並提高運輸效率，惟暫未有具體合作詳情。
●新特能源(01799)今年首季實現營業收入31.98億元（人民幣‧下同）；淨虧損2.63億元。
●上海上市的綠地控股指，昨日收到上海證監局出具的決定，對公司採取責令改正的監督管理措施，並要求公司在收到決定書後30日內予以改正並提交書面報告。
●中國平安(02318)旗下上海上市的平安銀行今年首季淨利潤140.96億元人民幣，按年跌5.6%；截至3月底資本充足率13.44%，去年底為13.11%；不良貸款率為1.06%，與去年底持平；年化淨息差1.83%，去年底為1.87%。
●復星國際(00656)旗下復星醫藥產業，繼於4月11日及4月15日以合共1.49億元增持復宏漢霖非上市股份共609.36萬股後，4月17日再以總現金代價3.67億元增持復宏漢霖非上市股份149.40萬股，3次增持後持股量將由59.56%增至63.43%。
●TrendForce數據顯示，中國市場已有11家主流人形機械人本體廠商在去年開啟量產計劃，預計今年中國市場人形機械人本體產值將超過45億元人民幣。
●市場研究機構IDC發布的2025年V1版本《全球大數據支出指南》顯示，去年全球大數據資訊科技（IT）總投資規模約3,540億美元，2028年預計接近6,441億美元，其中中國佔比約10%，5年複合增長率約24.9%，增長率位居全球第一。
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