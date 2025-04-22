全球企業今年股息 料14萬億再破紀錄
駿利亨德森的報告指，去年全球企業股息金額增長至破紀錄的1.75萬億美元（約13.65萬億港元），實質增長6.6%（撇除匯率影響）。在中國，受到科網巨頭阿里巴巴(09988)首次派息的推動下，中國企業的實質股息大幅躍升17.8%，達到破紀錄的627億美元。
阿里騰訊推動中企派息
報告指出，阿里巴巴去年派息為51億美元，瞬間成為中國第三大派息企業。撇除阿里的派息，中國企業股息增長率僅為9%。來自騰訊控股(00700)的顯著增長也提供了重要的推動力，中國企業的股息增長中位數僅為5.1%，這更符合中國經濟相對低迷的表現。整體而言，中國只有少數企業在去年減少派息，有78%中國企業增加或維持派息。
另外，去年日本股息增長連續第二年於主要股市中位居前列，實質增長15.5%，輕易達到860億美元並刷新紀錄。94%日本企業在年內增加或維持股息金額，遠高於全球平均水平。豐田汽車（Toyota）和本田（Honda）對股息增長的貢獻最大，佔日本股息增長120億美元（撇除匯率影響）的四分之一。然而，其他企業和行業的增長表現也相當強勁。
駿利亨德森預計，今年整體股息將增長5%，使總派息達到1.83萬億美元（約14.27萬億港元）的新高。駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Sat Duhra表示，中國和南韓正推行深具影響力的企業改革方案，監管當局鼓勵企業提升派息力度。此項政策導向具備可持續性，有望在未來數年持續深化，從而為亞洲股息長期增長建構堅實基礎。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：