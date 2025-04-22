全球企業今年股息 料14萬億再破紀錄

另外，去年日本股息增長連續第二年於主要股市中位居前列，實質增長15.5%，輕易達到860億美元並刷新紀錄。94%日本企業在年內增加或維持股息金額，遠高於全球平均水平。豐田汽車（Toyota）和本田（Honda）對股息增長的貢獻最大，佔日本股息增長120億美元（撇除匯率影響）的四分之一。然而，其他企業和行業的增長表現也相當強勁。

駿利亨德森預計，今年整體股息將增長5%，使總派息達到1.83萬億美元（約14.27萬億港元）的新高。駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Sat Duhra表示，中國和南韓正推行深具影響力的企業改革方案，監管當局鼓勵企業提升派息力度。此項政策導向具備可持續性，有望在未來數年持續深化，從而為亞洲股息長期增長建構堅實基礎。