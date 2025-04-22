亞洲高息股助抗關稅衝擊

自由現金流收益率較高 助穩派息 由美國關稅引發的金融市場動盪依然是全球焦點，此前美國市場甚至出現罕有的「股匯債三殺」，投資者開始把目光放到其他市場，試圖尋找避開關稅衝擊的方法。就亞洲而言，押注高息股可能是最有效的策略之一。瀚亞新加坡投資組合經理溫俐萍直言︰「許多亞洲公司由於專注於國內市場，因此更能抵禦關稅衝擊。」亞洲企業有更高的自由現金流收益率（Free Cash Flow Yield），因此有緩衝能力保持派息。

溫俐萍接受本報專訪時表示︰「現時收益策略（Income Strategy）是非常有用的，因為市場波動很大。」目前股市經常劇烈波動，加上關稅消息、地緣政治局勢緊張、對科技股前景的擔憂等，許多突發消息都會大幅度影響市場情緒，因此資產配置的平衡非常關鍵。

同時捕捉潛在股價增長 她指出，收益策略之所以目前特別有價值，是因為能夠提供一定程度的防禦能力，同時不犧牲總報酬。她續說︰「在亞洲，你可以找到提供穩定現金流收入的不同行業板塊，這些都為我們的策略提供了支持。」

就算當前美國債息高企，10年期國債孳息率達到4厘以上，但押注亞洲高息股卻不止能賺到股息，亦可捕捉潛在的股價增長。「亞洲股市的多元化，從國家到產業層面都能找到不同的機會。」她亦提到，亞洲市場的投資者確實更注重儲蓄與收益規劃，這種文化亦促成了投資者對派息產品的偏好，因此在亞洲會有很多收益型基金，實際上是反映投資者的需求。

在選股策略方面，瀚亞投資旗下的亞洲股票收益基金，主要採用「自下而上」的選股策略，即關注每家企業的基本面，而不是單純押注於某一個市場、或者某個行業。溫俐萍表示︰「我們特別關注股息的可持續性，留意企業的現金流、資本開支策略等，確保其股息穩定。除此之外，我們也會尋找增長機會與股息兼備的公司，這樣才能夠兼顧資本增值與收益。」

不過，她也承認為一些宏觀環境因素的確可能會影響到高息股的表現，其中利率尤為關鍵，因為會影響到市場對高息股的情緒。其次是一些影響企業利潤與現金流的宏觀變數，都會間接影響到企業的派息政策。就亞洲企業而言，她相信平均的股息派息比率仍有提升空間，加上目前亞洲的自由現金流收益率高於全球其他市場，這提供了增加股東回報的能力。「追求更高的股東回報代表股息增加，這意味着關稅壓力可能不會直接轉化為派息壓力。」

平衡投資產業市場風格 在當前的波動市場中，她認為「平衡」是投資策略的關鍵，不僅是產業與市場的多元配置，也包括投資風格的平衡。「如果能在各種風格與市場中找到持續的收益來源，這會讓你的策略更加穩定。」

溫俐萍