港銀高端客偏好低風險理財產品

劉賽麗

高淨值客群以保守投資策略應對外部的不確定性。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，該行高端客戶偏好多元化的理財產品，尤其鍾情於基金、債券、保險等低風險產品；又指去年全新高端客戶按年增長一倍，整體財富管理收入按年亦增逾三成，今年首兩個月的全新高端客戶數目增長良好，有信心全年新客數目能有不錯的雙位數增長。

她透露，目前在全港分行網絡中設有7家私人財富中心，第8間將於本月底在銅鑼灣開幕，預計今年會增設一至兩家私財中心，並計劃未來於尖沙咀開設旗艦中心。

近年港府積極吸納海外人才來港，該行個人金融及財富管理部副總經理（跨境及東南亞業務）劉賽麗稱，去年新開戶的來港人才數目按年增長超過五成，除了保持高學歷和年輕化外，以家庭為單位的來港人才亦有增加趨勢。另外，該行去年為非永久香港居民提供的本地按揭貸出筆數，亦按年升一倍；首季的貸出筆數按年上升1.4倍。

新CIES一年吸資30億 另外，新資本投資者入境計劃（新CIES）推出已滿一年，由2024年4月至2025年3月底，新CIES客戶為該行帶來整體超過30億元的資金，有超過九成的資金用於投資股票和基金為主，由於大多為保本為主，暫時未見客戶因股市波動而大幅調倉。截至今年首季，新CIES的月均開戶數量，較去年月均開戶數量增長約四成。

該行整體跨境業務亦見不錯增長，去年整體跨境客戶新開立帳戶按年上升近七成，今年首季新開戶更增一倍。有見及此，該行於五一長假期間延長7間位於口岸及旅遊熱點附近分行的營業時間，方便滿足開戶和理財需要。