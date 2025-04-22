國泰創科EFF推出 市場反應正面

提升航空安全 節省成本 國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示，EFF在2019年起率先在集團旗下多間航空公司採用，涉及數千名機師和工作人員的日常工作。系統至今經已升級至第3代，在不同公司的機師之間，對產品有不俗的回響。目前產品商業化，相信可在航空安全、節省成本上對業界作出貢獻。

國泰航務部機長James Toye表示，目前商談中的航空公司，小至只得數架飛機，大至規模比國泰還要大的航空公司都有。據了解，EFF其中一項主要功能為「運營聊天」（Ops Chat）可與地勤人員及其他配備相關功能的飛機連線，透過文字和圖像等方式即時傳達安全資訊，例如湍流等。另外，亦有歷史飛行資料、數碼加油等功能，後者在高地形的長途航線上可節省超過4至5噸的燃油。

國泰創科使用集團近80年的航空業經驗，統合數碼解決方案，目前集團已建立85個人工智能（AI）模型，支援公司31個部門，包括工程部、財務部、人力資源部、客戶服務部等。國泰數碼部總經理鄒銘諾表示，去年7月起集團推行生成式AI，在客戶服務中，於30個市場上供客戶使用。在資料安全上，公司內部遵守安全和負責任實踐，以確保客戶資料不會外洩。

香港多年來以金融業為主，科技人才未算成熟。國泰創科成立後，便與香港科技園公司達成重要協議，成為「共同企業加速計劃」基金的策略合作夥伴。行政總裁卓立言表示，透過基金幫助香港以至整個大灣區的初創企業茁壯成長，進一步提高區內經濟活力。