南韓本月首20天出口按年跌5.2%

美國「特」式關稅重擊貿易夥伴，南韓本月出口數據出現萎縮。南韓海關總署數據，4月首20天，未經調整的整體出口金額較去年同期下降5.2%，逆轉3月全月5.5%漲幅，整體進口減少11.8%，貿易差額達一億美元。

期內，南韓對美國出口下跌14.3%；按產品分類，汽車出口減少6.5%，汽車零部件下降1.7%。數據反映美國的保護主義政策為南韓出口導向型經濟帶來風險，尤其是美國的汽車關稅大幅衝擊南韓車廠。南韓為美國第6大貿易夥伴，去年對美貿易順差達到557億美元，按年增幅約25%。

日本米貴 26載首進口韓貨 不過，南韓農業有望受惠日本米價高漲，對外國農產品的需求飆升。南韓農業協同組合表示，雖然在日本進口外國大米要徵收大額關稅，但本月已從南韓進口兩噸大米，為1999年以來首次。

南韓農協東京辦事處指，由於關稅原因，之前南韓大米不具備價格優勢，「但由於目前日本米貴，（南韓米）現在具有競爭力了」，目前的交易為農協東京辦事處成立以來首次。據指，首批兩噸的大米已售罄，另有20噸預計下周運抵日本。

日本每年對超過約77萬噸免稅配額的進口米，徵收每公斤約340日圓（約18.54港元）的關稅，加上日本消費者對本國米的偏好以及其錯綜複雜的供應鏈，亦增加外國稻米進口的難度。不過，日本內務省數據指，上月日本米消費價格按年增長92%，為1971年有數據紀錄以來的最快漲幅，顯示當地通脹仍在加速。

事實上，在面對特朗普的「對等關稅」的影響下，亞洲各國正尋求改善彼此間的貿易關係，其中，中國、日本和南韓上月於首爾進行經貿會談，重申3國推動自由貿易的訴求。