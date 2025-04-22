聯儲獨立性惹疑 美匯3年低

歐元升穿1.15 每百日圓兌5.52港元 金價又破頂 美國的經濟前景正受到嚴峻考驗，由關稅政策引發的一系列衝擊已開始產生實質影響；加上美國總統特朗普多次放話要解僱聯儲局主席鮑威爾，打擊了市場對該局作為中央銀行政治獨立的信心，繼而對美元資產的安全性有質疑。美匯指數周一急跌，失守98關，最低曾見97.921，屬逾3年來新低。與此同時，作為避險資產的黃金價格再創歷史新高，每安士曾見3,424.48美元，反映出投資者從美元資產轉向黃金的趨勢。

受美元弱勢影響，幾乎所有主流非美貨幣都上漲，其中佔美匯指數最大比例的歐元，兌美元已升至1.1574，為3年半來新高；至於日圓兌每美元則見140.48，為7個月最強，每百日圓兌5.52港元。瑞穗證券近期將日圓兌每美元今年底目標修正至133，而野村證券預測為137.5。外媒亦引述消息指，日本央行傾向維持逐步加息的趨勢，認為沒有必要因為美國關稅而改變貨幣政策立場。

上月1200億買日本國債 儘管日本央行很大機會繼續加息，但由於市場開始對美元失去信心，資金依然不得已流入日本國債。日本證券業協會數據顯示，全球投資者於3月淨買入2.18萬億日圓（約1,200億港元）的10年期以上日本國債，創下紀錄新高。

從各指標也可見，美元的地位已受到一些動搖。瑞銀財富管理首席經濟學家Paul Donovan表示，美元與美國國債價格一同走弱，反映投資者對於聯儲局受政治干預的擔憂。

他解釋指，美國通脹大幅回落是由聯儲局獨立運作所驅動的，貨幣政策能夠控制中期的通脹，壓抑通脹預期，是基於市場對中央銀行（聯儲局）的信任。他說︰「建立這種信任需要花費數年時間，而失去信任可能只在一夜之間發生。」美國債價下跌，10年期債息相應地升至4.372厘。

瑞銀上調金價 比特幣3周高 另邊廂，現貨金價再創新高，突破了3,400美元。瑞銀財富管理此前已把黃金價格未來一年目標上調至3,500美元，但距離現水平已不遠。該行認為，各國央行都會有系統地增加黃金儲備，市場投資者亦倣效買入黃金。據瑞銀估算，投資者買入黃金交易所買賣基金（ETF）的趨勢會加速，將今年ETF淨購買量預測從300噸大幅提高到450噸。

至於白銀方面，該行將未來一年目標維持在每安士32美元，原因是工業應用需求可能會減息，一定程度上限制了白銀的升幅。而備受注目的「數碼黃金」——比特幣（Bitcoin）同樣因為美元疲弱而升值，每枚價格單日升近4%至87,666美元，創下逾3周新高。

展望後市，美元的走勢很大程度仍取決於美國的關稅政策，以及對經濟的相關影響；還有聯儲局的獨立性能否維持，以錨定通脹預期。芝加哥聯儲銀行行長古爾比亦警告，聯儲局的政治獨立地位不應被削弱，否則將會大損其公信力。

美匯指數向下尋底