恒指短期料二萬二關阻力大

復活節長假完結，今日港股復市，雖然美國金融市場波動，惟昨日內地股匯靠穩，相信有助支持港股表現。香港股票分析師協會主席鄧聲興預計，短期恒指會維持在21,000至22,000點水平上落為主。

鄧聲興指出，美股繼續受到美國總統特朗普的關稅政策不明朗因素影響，短期會較波動，惟料關稅對美股的影響最壞情況已過去，除中國外，各國正與美商討關稅安排，相信未來美股來自這方面的壓力可緩減。

至於中美料會糾纏多一段時間，市場觀望內地會否進一步加大超長期特別國債發行，以財政政策推動消費，刺激內需；同時會否再推動居民收入和資產價值上升，製造財富效應，這些着眼點反而較減息降準重要，畢竟後者效應已慢慢淡化。

內需板塊值博 金礦股勿高追 恒指上周開始回穩，並重上21,000點樓上，鄧相信，恒指短期在接近50天線及20天線，即22,000至22,200點水平阻力較大，板塊可留意內需消費股份，因內地會加強推動消費以應對關稅戰。

至於昨日現貨金價再創新高，A股上市的金礦股做好。鄧指，暫時而言，資金避開美元資產風險的情況下，金價仍會偏強，但若手上沒有金礦股持倉不宜高追，畢竟累升幅度甚巨，有貨則可繼續持有。