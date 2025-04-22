內地LPR不變 滬股連升7日 人幣揚

中國人民銀行昨維持4月貸款市場報價利率（LPR）不變，乃連續6個月按兵不動；一年期LPR維持3.1厘，5年期以上維持3.6厘。美元走弱，人民幣匯價及A股昨穩升。分析指，若中國資本市場表現能逆美國資產價格跌勢而做好，有望吸引欲分散美元風險的資金流入。

人行公布，昨以固定利率、數量招標方式開展1,760億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍為1.5厘；公開市場單日淨投放1,330億元，為連續第3日淨投放。

擴服務業開放 支持跨境貿融 人民幣兌每美元中間價報7.2055，按日升14點子；昨午4時半在岸人民幣兌每美元收報7.288，按日升159點子。滬深股市分別升0.45%及1.27%，其中滬市7連升；滬、深兩市成交額再度破萬億元關，合計達10,414億元。

商務部官員昨日指出，《加速推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》聚焦重點領域開放，提出155項具體試點任務。

另人行等印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》提到，支持銀行基於境外機構自由貿易帳戶開發存款產品，並在上海試行透過再貼現窗口支持人民幣跨境貿易融資，推動更多銀行加入人民幣跨境支付系統（CIPS），持續擴大CIPS網絡覆蓋範圍，完善系統功能，研究推動區塊鏈技術應用，為人民幣計價的全球貿易、航運及投融資提供安全高效的結算清算服務。數據顯示，首季上海市對東盟出口總值達1,435億元，按年增7.1%。

寧德推鈉離子及新超充電池 國務院昨日印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》，明確要推動金融服務實體經濟，有序擴大金融開放；擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，支持符合的自由貿易試驗區開展合格境外有限合夥人試點；同時鼓勵自由貿易試驗區開展全產業鏈集成創新，以及探索建立生物醫藥企業進口研發用物品「白名單」制度，允許免予辦理進口藥品通關單等。

國資委近日要求中央企業主動作為，靠前發力，強化資金統籌安排，確保及時付款，並可對中小企業小額款項、長帳齡款項依法協商提前支付，加大支持產業鏈上下游企業。

企業消息方面，最快下月登陸港股的A股電池王——寧德時代，昨於超級科技日上發布第二代神行超充電池，充電5分鐘就可以行駛520公里；同時發布全球首款車規級規模化量產應用的鈉離子電池「鈉新」，具備175Wh/kg能量密度，以及極限安全屬性，鈉新蓄電池及鈉新動力電池將分別於今年6月及12月量產。

此外，關於美國針對中國海事物流及造船業301調查結果及採取的措施，中國遠洋海運集團發表聲明指，堅決反對美方基於錯誤事實的指控和作歧視性決定，認為此舉不利全球航運業的公平競爭和正常的商業經營秩序，將對全球航運業的平穩健康發展造成衝擊，危及產業鏈供應鏈的穩定和安全。