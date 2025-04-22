港股只宜短炒 A股吼科技龍頭

中央表明今年經濟工作重點是穩股穩樓，國家隊亦準備好入市支持金融穩定。吳小平認為，中央匯金入市對穩A股有幫助，但股市不止是靠金融當局再貸款承諾維繫，更多來自上市公司增長和收入利潤。滬深300指數的17%收入來自外銷、進出口，貿易戰不確定性下，今年A股機會不大，惟科技類龍頭、生態鏈一些龍頭企業，增長空間和投資價值仍存在。

中概股恐兩年內消失 至於港股，他認為短炒可以，長期投資則很難賺錢。他指港股估值一直較低，內地上市與香港上市估值平均相差50%，這情況不會改變。他認為，香港是中美摩擦最聚焦地方，南下資金集中5、6間焦點企業，大多數公司不會有擴展效應，投資價值聚焦在一部分知名企業上，港股流動性有限，這是資金在港股市場難以獲得大規模長線增長的原因。

近日美國針對美國上市中概股的問題，吳小平認為，中概股這概念一、兩年之內在法律上消失，皆因現時中概股都是在海外註冊、免稅導向的外國企業，本質上是通過股權控制或協議控制來實現將中國企業到美國上市，隨着美國視中國為敵國，相信這種上市方式亦難持續。

問及港元聯繫匯率制度，吳認為很難改變，皆因沒聯匯制度，整個香港價值就沒有了，始終人民幣仍未實現自由兌換，短期不可能與港幣掛鈎，這也許是漫長過程，為香港利益考慮，應維持聯匯制度運作。

中美博弈下，「東升西降」的討論亦愈來愈多。吳小平指，這不完全是經濟話題，也是政治問題，比較敏感。他認為，中國的「東升」指是科技領域，集中國家資源、國家力量，逐步追近美國，甚至超越歐洲，對提振中國信心有幫助。至於「西降」，他覺得表達並不精準，只能說中美距離拉近，但美國也在科技上有進步，人工智能新發現、創新等多數在美國發現，中國就將此產業化，兩國各有發展，只是中國增長快一點，讓人產生「東升西降」的感覺。他反覺得不應太強調「東升西降」，而應讓人意識到中美合作重要性，始終美國在人工智能（AI）時代領先，不能模糊了美國在科技進步的領先優勢。

金價太貴 投資風險大 全球貿易戰下，避險情緒高漲，本月現貨金價再創新高。不過，吳小平認為，金價升至每安士逾3,400美元已遠離生產成本，如果歐洲戰爭走向和平，黃金避險功能受削弱，3,000美元很難說是支持，現水平金價過度昂貴，投資風險大。總括投資策略，吳認為宜多做跨境資產配置，因未來變動具不確定，不能將所有投資集中在一個籃子，要側重輕資產，因重資產很難變現導致被動。