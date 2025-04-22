上半年難降準減息 補貼望成常態

針對中國經濟，他認為大水漫灌的刺激效率低，使槓桿率急升，反而結構性支持更好。目前中國10年期國債孳息率已在歷史新低附近，對匯率穩定產生較大威脅，故今年首季人民銀行收緊流動性，保衞匯率，對債市曾產生很大短期衝擊，認為不會有大水漫灌一說。

去年9月底至今，降準減息一直是擇機，最大考慮是匯率穩定，吳認為上半年很難落實。至於財政補貼汽車、家電、手機等則是無奈之舉，畢竟產業過剩產能較大，但有較大就業量，為了維穩，數千億元人民幣財政補貼是未來數年的標準動作。

經濟轉型靠科技升級 談及中國市道，吳小平指有涉足新能源車企、知名茶飲等投資，確實有兩個感受：第一，當前消費熱情與10年前比落差較大，由於消費不足，物價受壓制；第二，地方政府補貼競爭激烈，造成過大低效產能，同步壓制物價。這些問題需透過統一大市場來協調，中央要求地方減少激烈內耗，目前這工作正落實。

惟他認為，與日本迷失30年的相關數據比較，中國當下人口結構挑戰更大，許多人有擔心是正常的，但現在中國優勢在於全力支持科技業發展，不斷提升中國經濟質量，當年日本點錯科技樹，互聯網時代的國際競爭力一落千丈。目前中國大部分產業成長機會不大，故將以更大力度推動科技業升級，帶動經濟轉型，考慮到美國緊迫，這個轉型窗口已不長了。

對於今年來內地人工智能DeepSeek熱潮興起，掀起新質生產力、科技救國論，他認為這個立論是正確的。他指當下內需低迷，大部分產業成長很低，甚至是負增長。惟有科技業得到三方面特殊支持：央、地兩級政府的政策支持、國內科技消費（如消費電子）的市場支持、海外知名科技平台公司的協作支持（這裏存在不確定性，但短期應無虞）。

近年內地面對少子化問題，他認為可透過地方財政補貼略有改善，但無法實質發揮效果。他曾問及多個城市年輕人有甚麼理由會結婚，聽到很多負面理由：如一個人更自在，反正有社保，短視頻大量消耗時間，工資不夠高，不想讓娃娃輸在起跑線上，這些確實很難反駁。