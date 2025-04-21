匯通天下：美元重拾強勢或待明年

美匯過去一周仍弱，美匯指數曾一度跌至最低的99.01。市場因美國優越論減弱及美元未能發揮避險作用，開始擔心美元的環球儲備貨幣地位不再，但實際發生機會極微。過去數十年一直支持美元主導地位的因素，即美國企業每股盈利較環球地區優勝的情況仍在。

2000年以來，較明顯例外的情況分別是2001年中國加入世貿，以及1999年歐元區成立。前者導致中國工業生產及製造業蓬勃發展，後者同樣推動歐元區非核心國家的建築及投資需求激增。未來數年歐洲及中國重現該兩項重大轉變的機會不大，歐元區推動的軍事支出約80%都不在區內發生，對歐元區經濟的影響或待2026年下半年才出現。而中國的刺激重點或傾向改善內需，對大宗商品及其他行業增長的溢出效率強度或不及2001年。

特朗普的政策推進次序，同樣有機會令美元在今年內續現弱勢。關稅政策及相關的不明朗性確實對美國經濟有負面影響，但明年的中期選舉則對兩黨非常重要，尤其共和黨在國會的優勢非常有限，料促進增長的措施如減稅及放寬監管將成為2026年政策焦點，關稅則逐漸淡出市場視線，屆時市場資金或重回美國資產及美元，並令美元重拾強勢。

日圓料跑贏主流貨幣 雖然美元仍可維持環球儲備貨幣地位，但若按上述預測發展，仍維持美元在今年一直呈弱的預測，只是美匯指數的反彈力度或不及之前預期般能重上106水平。美匯指數第二季可能在98.3附近徘徊，然後逐漸回落至第四季的95.3。近期美元回落期間歐元或可上試1.15，並在第四季挑戰1.2才見頂回落。

日圓兌每美元上周曾見141.65，已非常接近之前提及目標水平的139.58至140.25區間。由於市場目前較一面倒看好日圓，短期或增加日圓獲利回吐壓力，可能先在145附近整固。由於美元避險貨幣的地位並不穩固，日圓稍後可能持續走強，兌每美元在第三季及第四季或分別上試138及137，並繼續跑贏其他主流貨幣。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪