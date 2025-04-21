股市估市：恒指兩萬二關阻力大

美國聯儲局主席鮑威爾表示，特朗普上調關稅幅度遠超預期，聯儲局可能陷入需同時控制通脹和支持經濟增長的困境。不過，他認為，聯儲局暫時仍有條件按兵不動，待形勢明朗化後，再決定政策方向，否認市場大跌時會降息救市。

美國滯脹風險升溫，減息路徑不明朗。美國續上調對華商品關稅，另外上周傳出美歐貿易談判缺乏進展，市場避險情緒高漲，金價再創新高。縱然內地首季經濟平穩度過，惟第二季起風雲變色，市場下調今年內地經濟增長預測。企業盈利預測或有下行風險，恒指料上行空間有限，受制於22,000點關口。

該股去年派息比率（不計特別息）提升至52%。由於看好品牌高端化，今年原材料成本展望穩定。現價對應2025財年預測市盈率15.6倍，低於過去5年平均水平，目標價32.9元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）