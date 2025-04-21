大行觀點：多元投資應對金融市場動盪

近期美國關稅政策引發的市場波動加劇全球資產不確定性。雖然中國與香港股市或已於4月9日出現短期底部，但美國政策走向仍具變數，中港股可能續受影響。中國透過貿易多元化與潛在刺激措施，有望對沖部分衝擊，惟市場短期內或仍維持震盪。亞洲（日本除外）市場受出口壓力影響，但部分地區貨幣轉弱及減息措施提供一定支持。

固定收益方面，亞洲投資級債券雖受美債孳息上升影響，但基本面仍穩健，高收益債估值相對吸引。新興市場則面臨債息上行與大宗商品價格回落的雙重壓力。黃金因避險需求而受惠，但若利率預期改變亦可能出現獲利回吐。在此背景下，多元資產策略有助降低波動，但因資產相關性提升，需審慎控管風險。

自4月2日美國宣布加徵關稅以來，市場大幅波動，加劇市場及全球經濟前景的不確定性。經過約一周的混亂及政策反覆更改後，預期特朗普已向市場展示了最極端的關稅方案，因此市場短期底部可能已於4月9日出現。

目前很清楚的一點是，美國長期國債遭拋售，導致孳息急升，這正是特朗普政策的「痛點」所在，因有關政策原本的主要目標正正是壓低美債孳息率。

A股有望受惠企業回購 儘管未來關稅政策仍然可能有變動，預期特朗普將從4月9日宣布的極端方案中逐步撤回，並持續與各國進行談判。市場波動加劇已打擊消費者、企業及投資者信心，同時美國經濟陷入衰退的風險正在上升。雖然這並非基本情境，但滯脹風險的確不能完全被排除在外。

短期內，預期股市將於10至15%的波幅區間內上落，直至貿易談判方向更為明朗為止。同時，美元料將持續疲弱，而在市場出現聯儲局的「保底」信號前，美債孳息曲線或將進一步變得陡斜。

中國正處於此次貿易戰的核心，儘管中國經濟勢必受高關稅影響，但與以往相比，中國在積極拓展與其他地區的貿易下，現時對美國的出口依賴已經降低，並且有能力提早推出更多貨幣及財政工具以緩解影響。

企業亦積極進行股份回購，國家隊資金亦入市護盤。然而，在有實質談判結果前，未來中港股市大概會在4月2日至4月9日期間的水平區間內波動。

由於預期投資者仍將聚焦於內需相關板塊，例如本地消費與科技國產化等主題，可望帶挈中國A股市場，另將有望受惠於企業回購及國家隊資金的支持。

雖然消費及生產物價指數處於弱勢繼續對消費信心構成壓力，但按年跌幅已逐步收窄，預期第二季將開始呈現通脹回升迹象。

預期東南亞減息潮未完 亞洲（日本除外）股市受美國關稅政策影響，出口導向型經濟體如台灣、新加坡所受到的影響尤其明顯。然而，美元疲弱為區內帶來支持，特別是東南亞國家，這些國家的貨幣此前大幅貶值後，現時有空間透過減息支持經濟。

印度與菲律賓已於本月宣布減息，預期將有更多國家跟隨。美國對中國以外亞洲國家的關稅實施90日緩衝期，亦為美國與這些亞洲國家提供談判空間。

隨着美債遭大量拋售令美元走弱、資金流向避險貨幣，都導致日圓顯著升值。即使日圓已顯著升值，鑑於薪資增長持續推升通脹，日本央行仍有可能進一步加息。同時，在美日貿易談判中，讓日圓升值料將是美方其中一項訴求。

黃金走向還看美息變化 黃金價格持續創新高，顯示市場避險需求強烈。在美國資產（包括美債）遭遇拋售之際，黃金已成為市場首選的避風港。

各國央行亦持續增持黃金儲備，以因應美元與美國資產所附加的風險溢價。不過，若美債孳息進一步上升，或市場對聯儲局「保底」預期升溫，則黃金面臨獲利回吐壓力。

總括而言，相較於傳統單一資產或均衡投資組合，多元資產策略可望更有效地降低投資組合的波動性。然而，需要留意近期風險資產（如股票、信貸及商品）之間的相關性顯著上升。在當前的市場不確定性下，爭取收益將成為投資回報的重要來源之一。

惠理基金多元資產投資首席投資總監 鍾慧欣