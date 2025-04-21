柏傲莊III共484宗甩單 佔57%

該期數項目提供892伙，早於2021年5月起發售，第三輪銷售時累收約3.05萬張入票，一度打破香港開埠以來的紀錄，於當時登上「史上新盤票王」。

關鍵日期3度延遲 不過，同年7月宣布發現部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試中未達獲批設計的要求，決定拆卸重建。同時，發展商宣布為受影響的買家，提供額外津貼及利息補償，並將原定為2023年6月的項目預計關鍵日期，延遲至2024年3月。

不過，上述預計關鍵日期其後分別於2022年8月，及去年12月再度延遲。發展商當時指，因重建期間受買賣合約所訂明的情況包括不可抗力或天災、火警或其他賣方所不能控制的意外、惡劣天氣等，而令工程進度受影響。據項目認可人士的審核確認，預計關鍵日期已修訂為2026年3月。

資料顯示，該項目於2021年及2022年，分別錄得約131宗及約277宗取消交易，直接推高上述兩個年份的全年終止買賣個案宗數，至近年高位水平。