53戶已重售 部分成功提價
為貫徹貨如輪轉的銷售策略，有發展商會隨即將取消交易的單位，重新推出市場發售。歸納首季錄得約103宗終止買賣個案，涉及的單位有約53伙已經重新推出，重售比率逾五成。
值得留意是，有別於對上兩個季度，重售單位大部分屬於減價承接，而今年首季成功以原價，甚至提價重售的單位佔更多。
朗天峰一房高9%再沽
以嘉里建設(00683)旗下於2月下旬開售的元朗朗天峰為例，錄得6宗交易告吹，其中5伙已經成功以原價及高於原先成交價重新沽出。包括2座11樓E室，實用面積288方呎，一房間隔，於2月底以336.84萬元，惟買賣取消後，發展商隨即加價，並在3月初以366.79萬元重新售出，亦即該單位於兩周內賣貴29.95萬元或約9%。
同時，由麗新發展(00488)毗鄰的尚柏，於二手市場接二連三錄得短炒之際，發展商亦將兩伙撻訂的一手單位加價約2.3%重售。包括10樓G室，為實用面積286方呎一房戶，於上月初以278.66萬元再次沽出，最新呎價約9,743元。
至於首季減價重售的單位有約17宗，減幅介乎1至47%，實際減價8.2萬至逾3,770萬元。減幅最高的首3宗個案，皆為清水灣傲瀧。
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