53戶已重售 部分成功提價

為貫徹貨如輪轉的銷售策略，有發展商會隨即將取消交易的單位，重新推出市場發售。歸納首季錄得約103宗終止買賣個案，涉及的單位有約53伙已經重新推出，重售比率逾五成。

值得留意是，有別於對上兩個季度，重售單位大部分屬於減價承接，而今年首季成功以原價，甚至提價重售的單位佔更多。

至於首季減價重售的單位有約17宗，減幅介乎1至47%，實際減價8.2萬至逾3,770萬元。減幅最高的首3宗個案，皆為清水灣傲瀧。

首季終止交易單位重售概況