新盤交易告吹季縮兩成

首3個月仍達103宗 涉及金額18億增一成 經濟前景陰霾滿布，樓價繼續下跌，有早年以長成交期購入一手住宅的買家，寧願壯士斷臂，放棄交易離場。據本報統計，2025年首季共錄得約103宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，較去年第四季減少逾兩成，惟仍處於逾百宗以上水平。儘管宗數下跌，首季取消交易個案牽涉的總成交金額逾18億元，卻按季高出逾一成，反映撻訂潮已蔓延至大額物業。

無獨有偶，該批單位的買家早年均採用特長成交期或「先住後付」入市。以E座的花園複式3號為例，屬於實用面積2,324方呎四房戶，外連426方呎花園，原於2020年7月獲買家採用「董事長1440付款計劃」，斥資5,622.8萬元購入，當時呎價約24,194元。買家可先支付5%臨時訂金，之後60日支付額外5%訂金，其餘90%樓價可於1,440日內、即近4年後再繳付。買賣交易完成前，買家可享提前入住優惠。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，撻訂數字按季減少，相信與去年12月金融管理局為樓花住宅物業按揭貸款推出的特別安排有關。當時，局方向銀行發出指引，讓2021至2023年簽署臨時合約，並以建築期付款計劃購入自用樓花住宅的買家，可獲最高八成接揭，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，提供靈活的方法幫助該類買家上會。

特長成交期易出事 他解釋指，樓價下跌，使部分早年購入樓花的買家面臨物業估價不足的情況，而需要抬錢上會，惟資金無法周轉，被迫撻訂取消交易。他亦提醒，市況走勢難料，有意採用特長成交期的買家，決定置業時應考慮物業未來估價或與預計中有差距，並要預留更多資金作準備。

近年新盤終止交易統計 今年首季部分項目終止交易情況 部分終止交易單位重售個案