新盤交易告吹季縮兩成
首3個月仍達103宗 涉及金額18億增一成
經濟前景陰霾滿布，樓價繼續下跌，有早年以長成交期購入一手住宅的買家，寧願壯士斷臂，放棄交易離場。據本報統計，2025年首季共錄得約103宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，較去年第四季減少逾兩成，惟仍處於逾百宗以上水平。儘管宗數下跌，首季取消交易個案牽涉的總成交金額逾18億元，卻按季高出逾一成，反映撻訂潮已蔓延至大額物業。
傲瀧佔11宗最多
首季錄得的取消交易個案中，有約73宗屬於簽署正式買賣合約後才終止交易，即俗稱「撻大訂」，原本於2017至2024年間購入；其餘約30宗是買家於簽署臨時買賣合約後，交易再未有進展。若以項目計，新世界發展(00017)旗下清水灣傲瀧，於首季錄得11宗佔最多，原先交易總成交金額逾5.12億元。
無獨有偶，該批單位的買家早年均採用特長成交期或「先住後付」入市。以E座的花園複式3號為例，屬於實用面積2,324方呎四房戶，外連426方呎花園，原於2020年7月獲買家採用「董事長1440付款計劃」，斥資5,622.8萬元購入，當時呎價約24,194元。買家可先支付5%臨時訂金，之後60日支付額外5%訂金，其餘90%樓價可於1,440日內、即近4年後再繳付。買賣交易完成前，買家可享提前入住優惠。
然而，參考近年樓價表現，已較2021年的歷史高位回落近三成，物業貶值的金額遠大於買家已繳付的訂金，促使部分買家止蝕離場。事實上，長實集團(01113)於2016年起推售的馬頭角君柏，為當時市場上首度引入「先住後付」計劃的樓盤。上月亦錄得採用該計劃入市的買家放棄交易離場，涉及的單位為6座15樓A室四房戶，實用面積1,624方呎，於近7年半前以3,955.4萬元購入，當時呎價約24,356元。
大額棄購飆2.5倍
首季所錄撻訂個案中，大額物業明顯增多，佔約14宗原本做價達4,000萬元或以上，按宗數計比上一季多出2.5倍。同時，有約7宗屬於洋房，大部分來自新界西北，包括屯門掃管笏滿名山、同區恆大‧珺瓏灣（現稱為緹岸）、北區高爾夫‧御苑等。當中，保利置業集團(00119)的屯門青山灣洋房項目瑧譽，實用面積5,209方呎的洋房5號，原於2023年2月以逾1.74億元售出，交易於今年2月終止，其後連同居室5號以逾1.36億元重新售出，物業兩年間貶值超過兩成。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指，撻訂數字按季減少，相信與去年12月金融管理局為樓花住宅物業按揭貸款推出的特別安排有關。當時，局方向銀行發出指引，讓2021至2023年簽署臨時合約，並以建築期付款計劃購入自用樓花住宅的買家，可獲最高八成接揭，以及上調「供款與入息比率」上限至六成，提供靈活的方法幫助該類買家上會。
特長成交期易出事
他解釋指，樓價下跌，使部分早年購入樓花的買家面臨物業估價不足的情況，而需要抬錢上會，惟資金無法周轉，被迫撻訂取消交易。他亦提醒，市況走勢難料，有意採用特長成交期的買家，決定置業時應考慮物業未來估價或與預計中有差距，並要預留更多資金作準備。
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