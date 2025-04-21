港股撈貨睇長線 吼4藍籌有勝算

在全球貿易戰開打下，近期在港上市的科網股不容忽視，皆因不少公司紛紛接入DeepSeek人工智能（AI）模型，疊加中央明確提出要穩住樓市和股市發展的大前提下，港股要全方位重拾氣勢定必指日可待！今次搜羅了4隻實力藍籌股，投資者不妨趁復活節長假為投資組合倉位執倉，增加撈貨中長線布局的勝算！

新能源車望年賣150萬輛 公司去年全年純利有166.32億元（人民幣‧下同），按年升2.13倍，收入為2,401.94億元，按年升34.03%，派末期息每股33港仙，按年增長50%。

該企期內整體毛利率上升0.6個百分點至15.9%，汽車總銷量達217.7萬輛，按年升32%，其中純電車型按年多售85.57%至57.9萬輛，而新能源品牌吉利銀河、極氪和領克去年銷量各有49.4萬輛、22.2萬輛和28.5萬輛。公司計劃於今年發布10款新產品，新能源車銷量目標為150萬輛，連同燃油車的銷量目標為271萬輛，按年升25%。

AI技術對接方面，吉汽在業績提及其「星睿大模型」已經與DeepSeek完成深度融合，集團也具備逾750萬輛的L2級（即達半自動駕駛）以上智駕能力車輛，實際行駛數據累計達百億公里。

至於AI技術除了應用在吉汽旗下的汽車，近年市場積極研發的AR（擴增實境）眼鏡，該企原來也有參與其中，事緣吉利控股集團董事長李書福於早前出席兩會期間曾經佩戴AR眼鏡，據聞該副眼鏡的精妙之處在於將演講稿「藏」在眼鏡之中，可根據語速即時投射稿件內容。

中海油最新稱，2025至2027年派息比率不低於45%，比過去3年指引高5個百分點，重申將根據市場環境變化，秉承回報股東的原則，適時對分紅政策進行調整。

滙豐預期利潤增長持續 回顧去年業績，中海油純利有1,379.4億元（人民幣‧下同），按年增11.4%，主要是持續增儲上產，提質增效，價值創造成效顯著。

期內營業收入4,205.1億元，按年增0.9%，主要是油氣銷量上升、國際市場油價下降的綜合影響。油氣銷售收入3,556.2億元，升8.5%，其中石油液體銷售收入3,078.1億元，升9%，天氣然銷售收入478億元，升5.2%。另該企全年桶油主要成本為每桶油當量28.52美元。

滙豐環球研究發表報告指，中海油去年淨利潤按年增長11%，較該行預期低3%，主要由於其海外資產減值超出預期。該行認為，雖然市場短期情緒可能受油價波動影響，但相信集團的利潤增長無可挑戰，油氣產量預計在2025至2027財年擴張4至5%，總成本有望得到良好控制。

花旗則指，中海油去年錄得來自海外項目的一次性資產減值損失80億元，雖然管理層並未具體說明受影響的項目，該行將中海油今、明兩年的盈利預測上調13%及下調3%，主要由於將今年油價預測由每桶60美元上調至67美元。該行維持對中海油的「買入」評級，目標價24港元。

優化DeepSeek提升算力 此外，要留意董事長陳忠岳稱要着力將數據中心升級為AI數據中心，以及提升聯通雲的算力規模，均反映他們有DeepSeek效應加持。該企去年業績提及，聯通雲收入有686億元，按年上升17.1%，數據中心收入則升7.4%至259億元，而與算力投資有關的資本開支按年上升19%。

整體而言，該企去年全年賺206.13億元，按年增長10.07%，另集團亦針對DeepSeek系列模型進行「自適應慢思考」優化升級，平均可節省約30%的推理計算量。該模型現已開源，是目前業界首個對DeepSeek系列思維鏈模型做「自適應慢思考」優化升級的工作。

花旗發表報告指，聯通去年第四季收入995億元，較該行和市場預期分別高出8%和5%；期內EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌9%至190億元，較該行和市場預期分別低5%和12%；淨利潤按年增長7%至16億元，亦較該行預期低3%。花旗給予聯通目標價為6.9港元，評級為「買入」。

中海積極增土儲創造價值 隨着中央今年政府工作報告首次將「穩住樓市股市」列入總體要求，且明確提出樓市的核心目標是「止跌回穩」，通過優化政策組合拳化解行業風險，預示今年的政策環境會進一步寬鬆。

中海強調，雖然內地經濟與房地產市場仍將面臨多重壓力與挑戰，惟踏入2025年，出現更多新機遇與增長動能，相信政策推動力、市場推動力及集團持續穩健高質量發展的推動力，將促進房地產市場止跌回穩。集團又提到，將在北京、上海等城市落地一批「中海好房子」，在限價放開的形勢下，有機會實現更大的價值創造。

回顧該企去年純利按年跌38.95%，至156.36億元，每股盈利1.43元，派末期息每股0.3港元，按年減少33.33%，連同中期息0.3港元，全年合共派0.6港元。期內集團收入減少8.58%，至1,851.54億元；集團系列公司實現合約物業銷售額3,106.9億元，增長0.3%；相應銷售面積為1,149萬方米，下降14%。

聯通將數據中心升級為AI數據中心。 內地今年提出「穩住樓市」政策要求。 4隻藍籌股每手買賣成本