投資初哥兩招滾大財富

打工仔都想擁有自己的一桶金，但只靠儲蓄是追不上通脹速度。如果借助複息效應（Compound Interest Effect），就可以「錢搵錢」，讓投入的資金為你工作。

1.善用「利疊利」複息效應 「利疊利」的複息效應，是把上一期的投資本金連同利息，存入下一期的新帳單，就如滾雪球般，本金生利息，利息加本金又繼續產生更多利息，大大提升儲蓄的價值。

如打工仔存入10,000元本金到銀行，年利率10%，每年複息一次，年底將賺取1,000元利息，連本帶利就有11,000元，如果全數繼續投資，第二年完結後，就會有12,100元。

2.投資指數基金或ETF 發揮複息效應以滾存財富，投資是其中一個方法。比起單靠儲蓄，如果同時投資有道，絕對有助加快達到財務自由。雖然投資並非易事，有賺也有蝕，若完全不涉足，可能會錯過增值機會。

巴菲特曾多次強調，「我認為，對大多數人來說，最好的辦法就是擁有標指基金。」他甚至在遺囑明確規劃，將90%的個人財產投資於標指基金，彰顯他對這一項指數長期穩定回報的信任。標指就如美股大市溫度計，追蹤美國最具影響力的500家上市公司股票表現。

交易所買賣基金（ETF）也是另一可取之選，散戶可以分散投資至多間公司，一次過「買大市」，毋須只手持個別股票，且通常定期派息，有助分散投資及減低風險，投資組合變得多元化。其中，主題式ETF追蹤不同地域、不同行業的訂制指數。透過在香港上市的主題式ETF，投資者可以緊貼全球趨勢，捕捉各種投資主題的獨特機會。