敗家陋習：懶記帳衝動消費唔儲蓄

月光族有不少理財陋習，日本有前銀行女職員中本千惠分享，儲不到錢的人有3大特徵，分別是不記帳、衝動消費及從不提早儲蓄，這些壞習慣令他們變成月光族。

她指，這些人的第一個特徵是不記帳，不管理開支，因此使錢如倒水。第二，衝動消費經常令人買下不必要的商品，造成不必要的浪費。舉例，有些人為享有免運費而作出更多網購，尤其是如今網購大行其道，商家為吸引更多消費者而提供免運費，顧客通常要購物滿指定金額才可享有，因此可能覺得「買多少少唔緊要」，無形中花費更多。中本千惠認為，購物只買需要的物品就好。

巴菲特：先儲錢再花費 第三個特徵是欠缺適當的儲蓄系統，月光族可能都會儲蓄，不過在儲到一筆可觀款項前，往往已把錢花光，並無合適的理財機制。中本千惠指出，考慮儲蓄前，關鍵是要有將剩下的錢作儲蓄的想法，再去調整開支，起初作出調整或許並不習慣，適應後就不會有太大壓力。

對於儲蓄，理財專家總建議，打工仔一出糧，宜先把部分收入儲起。參照「股神」巴菲特的儲蓄原則，他認為，「不要把消費剩下的才儲蓄，要先儲蓄再消費（Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving)。」