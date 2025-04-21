各地月光族點生存？

素來是港人移民熱門地的加拿大，自推出救生艇計劃以來，吸引本港不少年輕人參加並移居當地，他們通常採取打工（Stream B）或進修（Stream A）的途徑。惟據報當地移民趨勢出現逆轉，單在2023年上半年已有4.2萬人「執包袱閃人」，其中一大原因是當地物價高昂，有港人開支如「倒水」，生活並不容易。儘管如此，有經Stream B移居的港人指，已有心理準備捱一年，勢要取得永久居留權，就算淪為「月光族」也在所不惜。

加拿大物價如何嚇窒港人？有報道指，有港人在當地一日打三份工，依然變成「月光族」，甚至無力租住一個四正單位，只負擔得起租住地下室，因而萌生離開的念頭。

有在當地從事文職工作的港人指，希望捱過一年，獲得永久居留資格後，可以找到待遇更佳的工作，企業更有信心聘用。

與友合租分擔支出 她提到，稅前月薪約3,000加元（約1.67萬港元），稅後約2,500加元（約1.39萬港元），雖然未能做到「日日出街食飯」，但以單身人士來說已不錯。開支分布方面，她與4位朋友合租單位，月租共4,200加元（約2.34萬港元），分攤月租1,050加元，佔其收入逾40%，連同膳食、交通及其他雜費，人工幾乎月月清。

日本：圓匯波動 東瀛打工港人搶平價菜 去年日圓匯價跌跌不休，密密「返鄉下」的港人在當地使錢固然輕鬆，不過日本人就叫苦連天，因為日圓下滑意味進口價格向上，有人表示已減少「出街食飯」，不過仍要做「月光族」，外遊計劃也要擱置。有畢業於當地知名大學的港人打工仔勒緊褲頭，在超市每日減價時段搶平價菜。

雞蛋價格飆四成 該名在日本工作的港人透露，年薪約330萬日圓（約17.92萬港元），幾乎月月使清光，不時在超市每日減價時段跟家庭主婦搶購平價菜，也減少外出用膳等。在日本的她多管齊下節省開支，坦言在香港生活時並不需要採取如此做法。

去年日圓插水，通脹升溫，對當地居民日常生活影響甚巨。有出來社會工作一段日子的日本大學生認為，當地物價升幅大，之前蛋價每公斤約150日圓（約8.15港元），後來曾勁升40%。分析指，相關通脹是輸入性通脹，令必需品如麵粉等價格上升，為當地民生帶來負面影響。

美國：中年漢餐搵餐食餐餐清 退休無期 面對高昂物價，理財更考功夫，稍一不慎很容易就變成「月光族」，如果發生在中年人身上，更可能會陷入退休危機。有美國民眾就遇上這樣的難題，處於「長期糧尾」的狀態，退休無期。

僅四成可拿出緊急開支 當地一位育有孩子的30多歲中年爸爸表示，在應付所有基本開支後，資金已所剩無幾，不敢想退休計劃，為未來作預算似乎是不可能的任務，財務重點只能着眼於目前，每一元對他來說都非常重要，為退休而儲下的錢連一萬美元也沒有，認為只要身體狀況容許，就會繼續「搵銀」，不期望在65歲退休。

此外，有年過半百的單親媽媽雖然有一份從事文職的工作，卻仍不得不依賴美國「401K」退休金計劃的退休儲蓄過活。在兒子出世後不久，由於她當時的工作沒有產假政策提供保障，僱主通知她在預計的休假期間，不會保留職位。幾年後她失業時花去資金應付開支、償還信用卡債務等，因此「401K」帳戶只剩下約1.5萬美元。

為退休而儲蓄對不少美國人來說似乎是很遙遠的事，只有44%美國成年人有能力在儲蓄之中，拿出1,000美元或以上作緊急開支。據美國金融服務公司Northwestern Mutual之前一項針對幾千名美國成年人的調查，如果想舒適地退休，需坐擁至少146萬美元（約1,138.8萬港元），不過他們為退休準備的儲蓄平均只有約8.8萬美元（約68.64萬港元）。