致富智庫：高薪月光族靠理財翻身

外國夫婦年薪218萬 每月僅剩1700 現今全球百物騰貴，人工加幅追不上通脹升幅，「份糧唔夠使」而淪為「月光族」早已不是新鮮事。不過，有些收入高人一等的打工仔也要加入月光族行列，他們有人身兼數職，收入高幾倍，每月仍然入不敷支，儲蓄速度並無加快。外地就有30幾歲、年收入達7位數的夫婦，因犯下理財錯誤，每月只剩下不足2,000元作應急錢，基本上零儲蓄。為甚麼這些人有能力賺錢，理財卻一塌糊塗？如何避免步其後塵？

案例一：人工愈高 使得愈豪 打工仔收入比以前大幅提高，搖身一變成為高薪一族後，為何好像感覺更難儲蓄？皆因犯下3大錯誤。首先，如果身兼數職賺更多錢，代價是時間變少，同時意味消閒娛樂的時間也減少，消費時難免會豪使，追求有質素的娛樂，為心靈作補償，包括買名牌、按摩、去高級餐廳吃飯等。大家或許聽同事說過，「做得咁辛苦，梗係食好啲」。

消費頻率或變高 正所謂「有錢就身痕」，當收入比以前高出不少時，例如月入10萬元，對於之前捨不得買的物品，就會抱着「買吓都無妨」的心態，消費能力提高，更有可能愈買愈豪，開支增加。

此外，打工仔收入增多，使錢自然疏爽，對於價格不貴的消費不太顧忌，但當消費次數變多，整筆開支計起來還是「不惹少」，例如一頓日式放題盛惠300元，以前月入3萬元時，佔比1%，但月入10萬元，佔比僅0.3%，消費的心痛感覺不如以前大，消費頻率可能變高。

解決方法：固定比率儲蓄 儲蓄為理財之母，收入提高後仍要做月光族，講來講去都是儲蓄不到位，只有維持儲蓄率才有辦法儲到錢，加快實現財務自由。如果打工仔以前的儲蓄率是60%，無論之後收入提高幾多，都必須把比率維持於60%以上。例如月入3萬元，須儲蓄1.8萬元；月入10萬元，則儲蓄6萬元。不過實行起來，打工仔必須要極度自律。

案例二：債務纏身 樓按學貸卡數逾百萬 外地一對未夠40歲的夫婦年薪近28萬美元（約218.4萬港元），每月淨入息達14萬港元，開支卻超過13萬港元，每月只有1,700港元可作緊急之用，儲蓄及投資更不用說，且二人有逾百萬港元樓按、學貸及卡數債務，令人驚訝是每月還款開支是零，專家只能以「災難」形容二人財務困局，必須作出改變。

解決方法：還清卡數減開支 兩夫婦欠下巨額卡數等債務，專家提醒，人們以為信用卡限額屬資產，實為錯誤觀念。Bankrate高級經濟分析師Mark Hamrick指，卡數不能取代儲蓄，儲蓄本質上是私己錢，除非能迅速清還卡數，否則會構成財務問題。家庭入息就算不多，但有一個健康的儲蓄帳戶對於財務安全而言至關重要，若遇上緊急情況，可避免深陷信用卡債務泥潭。

另外，不必要開支可免則免，二人每月有逾2,000美元（約1.56萬港元）的汽車開支，專家建議他們減少有關開支，將資金用在儲蓄及投資方面。

案例三：台男闖日未如意 存款清零 月光族也有發憤圖強的時候，最後更成功翻身。台灣有30出頭、負債纍纍的月光族男子在15個月內就儲到約30個月人工，全憑4招自救。

疫下付不起隔離酒店 這位大學畢業的KOL曾到日本做交換生，之後想趁年輕再闖日本，在當地工作假期（Working Holiday）體驗生活，可惜生活慘不忍睹，銀行存款等如零，人工月月清，後來遇上新冠疫情，公司裁員，他決定回台，惟連隔離酒店開支都付不起。期間他發現同輩仕途如意，步步高陞，痛定思痛後決心改善。

之後他找到一份工作，月薪只有3.3萬元（新台幣‧下同，約7,900港元），但竟然在30歲儲到10萬元（約2.4萬港元），存款首次超過6位數。在短短15個月內，其存款金額已升至百萬元。

解決方法：靠4招15個月儲25萬 他全靠4招令財富反彈。第一招是斷捨離，戒掉愛揮霍的劣根性；立志儲蓄，剔除非必要開支；首3個月每日記帳，對花費最多的項目節省開支；每月存下4,000元（新台幣‧下同）生活費。有趣的是，在發現幾乎每日都有買飲品、咖啡後，決定買咖啡豆自行沖煮。

第二招是訂目標，他初回職場之時，把第一桶金目標定於10萬元，而非100萬元。以較小的目標開始，壓力較小，信心也較充足。在不同階段也有不同目標，初期10萬元、中期50萬元、後期100萬元（約24萬港元）。

閱讀增進知識 第三招是勤開源，由於他返台的首份工作加薪速度慢，因此意識到必須開源。於是他實行白天上班，晚上做斜槓族（Slash）經營社交媒體，隨着追隨者增加，開始有商家找他合作，加上他出版著作，凡此種種，他終於在15個月內儲到100萬元。

最後一招就是要多讀書。以前不愛看書的他，讀大學後才真正看完一本書。他認為，只上網而不讀書，效果恐有限，網上資訊較零碎，如能閱讀不同類型的書籍，對個人很有幫助。他經營社交媒體時發現需與網友交流，因此閱讀社交媒體營銷跟撰寫內容技巧的書籍，另外又接觸投資書籍。