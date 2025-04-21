科企巨頭將放榜 聚焦業績指引

美股本輪企業季度業績期進入直路，一大批巨企如特斯拉（Tesla）、英特爾（Intel）等本周輪流披露財報。由於特朗普關稅政策在上季仍未「殺到埋身」，預料普遍公司業績都不致太壞，但業績指引將成為投資者關注的焦點。另外，美國政府與其他國家的貿易談判至今仍未有任何清晰、實質的協議可以公布，在不確定之下，美股難言向好。

倘績差 股市勢波動 上周美股3大指數下跌1.5至2.6%不等，其中標普500指數較2月19日歷史高位更累挫逾14%。今年股價已累挫四成的特斯拉將於本港時間周三公布首季表現，行政總裁馬斯克之前與美國總統特朗普關係不俗，馬斯克本人對財務表現與業績前景的評論，將對市場有很大的參考價值。

與特斯拉同被稱為美股七雄（Magnificent 7）的Google母企Alphabet則於周五公布業績。網上股票交易商Tastytrade行政總裁基納漢稱，美股七雄是上一波股市向好的推手，「如果他們不能繼續有出色表現，我認為這會令大市氣氛轉為停頓，尤其大家過去幾周都在尋找股市立足點的時候。」

上月已取得華府第6代戰鬥機訂單的波音公司將於周三公布首季表現，但另邊廂市傳中國停收波音飛機後，公司如何評估衝擊，令人關注。其他著名軍工企業如洛歇馬丁、諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）、前稱雷神公司的RTX同於周二公布業績。

其他要留意的業績尚有刻蝕機生產商泛林集團（Lam Research）、產品應用廣泛的德州儀器等，同於周四公布業績。

美住宅放盤5載最多 另方面，美國實體經濟亦現不穩定，房地產公司Zillow最新數據指出，美國3月份樓市出現供需失衡，業主大量放售樓盤，買家需求未見回升，創2020年3月新冠疫情後最高庫存水平，減價求售盤源比例創2018年後新高。分析認為，或因準買家覺得目前樓價過高，且憂慮負擔能力不夠，而遲遲未入市。

本周環球財金焦點