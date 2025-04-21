會計界看淡前景 北美信心新低

特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA®）近日公布的2025年第一季《全球經濟狀況調查報告》（GECS）顯示，全球會計師信心再次下跌，雖然跌幅遠低於2024年第四季，但其信心處於2020年第二季以來的最低水平。綜觀各地第一季的信心指數，北美地區的信心指數跌幅最大，跌至歷史最低水平，當中美國會計師的信心指數急劇下跌至歷史第二低水平。

中國受訪者信心回升 受訪者表示，美國的貿易政策和政府支出削減是影響市場情緒的關鍵因素。此外，美國的資本支出和就業指數均跌至歷史最低點。

於報告期內，亞太地區及西歐地區的信心指數經歷之前數季的大幅下跌後出現回升。當中，中國受訪者的信心上升，可能與經濟出現改善迹象、政府政策支持及股市上漲有關。調查亦顯示全球成本壓力正在上漲，西歐地區的成本壓力仍處高位，北美地區的成本壓力同時大幅上升。

地緣政治危機憂慮增 調查同時要求受訪會計師列出今年第一季最關注的風險重點。結果顯示，受訪者認為經濟風險是今年第一季最關注的風險，地緣政治風險首次超越第三位，成為第二大風險。美國受訪會計師尤其關注新政策變化及關稅措施帶來的影響。另外，不同行業的關注側重點不一，金融服務行業最關注網絡安全風險；公共及非牟利行業亦非常關注網絡安全與人才短缺；企業界最擔憂經濟風險，地緣政治不穩緊隨其後。

調查於今年2月25日至3月13日期間進行，合共訪問來自全球逾516位ACCA及IMA會員。ACCA表示，全球經濟增長於近數個季度展現相當韌性。然而，由於在第一季調查後，全球貿易緊張局勢顯著加劇，令經濟下行風險進一步擴大。若市場信心低迷的時間愈長，企業減少訂單、資本支出和招聘的風險就愈大，可能進一步演變成一個負面循環。