特式經濟政策支持率僅43%

美國傳媒進行的民意調查顯示，美國民眾普遍不滿總統特朗普在關稅、通脹及政府支出等問題上的處理，令他在經濟方面的支持率跌至43%，是他總統生涯中最低，不支持率則有55%。

近半民眾不滿關稅政策 據報該調查訪問了1,000人，結果指特朗普成功連任所帶來的經濟樂觀情緒經已消失，更多美國民眾認為經濟將惡化至2023年最差，對股市看法亦急劇轉向悲觀。有53%人表示，目前並非投資的好時機，認為是好時機的人只有38%。

調查又發現，關稅成為引發民眾普遍不滿的重要因素。49%受訪者反對全面徵收關稅，認為會對美國工人、通脹和整體經濟不利。大多數美國人認為，加拿大、墨西哥、歐盟和日本對美國來說是經濟機遇，而非經濟威脅。有44%受訪者認為，中國對美國構成經濟威脅。

事實上，美國民眾對「飯碗不保」憂慮上升，也擔心特朗普政府集大權於一身，搞威權主義，由行政部門控制原本的三權分立等。繼本月初後，再有全國大規模反特朗普示威，反映民眾不滿。