專家：貿戰威脅創新 令人更窮

特朗普政府的關稅政策，除了對美國中短期經濟及金融市場造成衝擊外，亦對美國的長遠競爭力造成負面影響。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員J. Bradford Jensen等近日發表的分析指出，美國總統特朗普的關稅政策，對創新所造成的影響被市場忽略。他認為，關稅破壞全球經濟，實際上縮小了市場。潛在市場愈大，投資這些固定成本就愈值得；市場萎縮，突然間就不再值得在創新上投入那麼多錢。結果是，所有人都變得更加貧窮！

市場規模縮 降投資動力 他直指，創新需要對研發（R&D）進行投資。為鼓勵這類投資，政府發揮支持研發的作用，特別是基礎科學的研發，並透過專利等工具，讓投資者有時間在其他人將其發明應用於自己的產品之前，可利用其賺錢，更大的市場也有幫助，皆因購買創新成果的人愈多，就愈有可能對其進行投資。此外，在許多情況下，將研究成果推向市場需要對新設備或工廠進行大量投資，企業根據預期銷售量作出投資決策，其銷售量愈大，投資於研發和從中獲利所需的設施就愈合理。

反觀關稅使進入更多市場變得更困難，從而縮小了潛在市場，並降低預期回報，預期銷售額下降，從而減少對研發、昂貴的製造工廠及任何其他大型固定成本的投資動機。他又認為，以為只有美國會徵收關稅，其他國家不會採取報復措施，是不切實際的。事實上，看到所有貿易夥伴都迅速採取報復措施，這種針鋒相對的政策縮減潛在市場規模，從而降低每個人投資的動機。

他續稱，在一個碎片化的世界裏，企業必須在多個國家進行重複的固定投資，而每個國家的潛在市場都較小。當企業高管的注意力均從創新轉向如何遵循法規以避免關稅，則創新管理會受影響。結論是，貿易壁壘不僅降低目前的生產效率，也降低未來創新的動力。關稅和監管壁壘會分割市場，迫使企業重複投資或完全放棄某些市場，對技術進步和經濟增長產生深遠的長期負面影響。