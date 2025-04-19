專家點評：美元儲幣地位或動搖

美國關稅政策未明朗，全球市場和多個行業的風險加劇，連鎖反應帶來流動性危機，美股、美元乃至被視作零風險的美國國債均屢次出現恐慌性拋售。10年期美債息上周升逾40點子，創逾20年來最大單周漲幅，令市場恐慌拋售。

美面臨兩大難題 10年期美債息本周仍高見4.49厘。同時，美匯指數上周五跌穿100關口，兌瑞士法郎創10年新低，兌歐元亦跌至近3年新低，顯示市場對美債作為避險資產和美元資產的信心出現危機，資金逃離美債及美元，轉入其他避險資產。

現時「特朗普2.0」正面臨美國貧富差距懸殊與政府債務壓力兩大難題，特別是化債問題。美國目前國債總額達36萬億美元，佔國內生產總值（GDP）逾120%，並續急升，每年需支付逾一萬億美元利息，今年有3萬億美元債務到期，對經濟壓力不小。料其主要透過調整產業和金融資本的關係以重置資本結構，藉通脹貶值、金融抑制等手段解決相關問題，故關稅的初衷不排除暗藏布局，真正意圖是解決美國相關風險。

美債作為支撐美國政府和經濟的重要根基，其利率上漲會增加債務利息，若利率高企，財政部增加債務或尋求對到期美債續期時，利息負擔會更沉重。隨着利率上升，美國每年新增利息支出或高達1.2萬億美元，相當於美國聯邦預算的五分之一。因此，特朗普的關稅算盤不僅沒能解決問題，更加重政府債務壓力。債息波動取決於投資者預期金融市場是否穩定，故令美國不得不重新審視關稅策略，宣布對等關稅計劃暫停90天。

此外，特朗普忽略美國勞動市場狀況和基礎設施等，能否支持其重建製造業，以及關稅衝擊帶來的物價上漲等。製造業重建需時逐步實現和相關設施支持，物價上漲會進一步影響民眾生活及消費情緒，推動美國經濟衰退機率上升和政治動盪，導致其欠缺足夠底氣令各國屈服。當前關稅或削弱美國經濟，並動搖美元作為全球儲備貨幣的地位。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）