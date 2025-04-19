券商睇市：聯儲觀望 港美股反彈近見頂

鮑威爾周三發表講話後，美股3大指數全線挫。科技七巨頭中，英偉達跌幅最大，收跌近6.9%。英偉達據報被美國政府限制其H20晶片對中國出口。受市場悲觀情緒影響，金價續漲。

對於鮑威爾的講話，可用靜觀其變來總結。他表明聯儲局的使命是實現最大就業和價格穩定，就像強調不會為救市而採取行動。他指新一屆政府的政策尚在成形階段，其對經濟影響高度不確定，亦指關稅幾乎必然會推升短期通脹，而其影響甚至可能持續更久，在獲更清晰信號前，不急於調整貨幣政策立場。

其實鮑威爾的說法合乎邏輯，然而股市卻在講話後大跌，認為沒救市措施就是「鷹派」，顯然這僅是現實與理想不符，幻想破滅的狀況。

事實上，中美局勢並沒明顯緩和，白宮對中國進口商品的關稅提高至245%，而早前的半導體、智能手機和電子產品的關稅豁免，也被美國總統特朗普澄清仍需繳納現有的20%芬太尼關稅，只是轉移到另一種關稅類別，並承諾未來一至兩個月內將加徵關稅。

美零售佳 藏關稅恐慌 美國3月零售銷售額（未經通脹調整）按月增1.4%，創兩年多來最大漲幅，其中汽車銷售額升2.1%。若細心解讀，就知道這只是消費者搶在關稅徵收前的消費，看似不錯的數據實際上隱藏對關稅的恐慌，也預示未來的數據將走軟。

對於晶片禁令，其實並非最大問題。問題在於這種政治環境下，當總統能在一夜間抹去企業數十億美元的研發與資本支出時，根本沒企業能有信心做投資。這創造了不確定性與企業投資不足的循環，不僅影響當前收益，也影響未來收益。

從技術面去看，以標指為例，早前的反彈已到下跌以來的50%位置。港股恒生指數狀況亦差不多，期指曾上過50%位置的21,800點附近，便隨即下跌。這次反彈已差不多到頂，料隨市場悲觀情緒再向下探，恒指料回落到19,500至21,000點。當然，局勢隨時可因特朗普一句話而改變，故不論是樂觀或悲觀，做好風險管理才最重要。

富途安逸（富途證券國際）董事 黎家聰（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）