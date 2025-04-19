股市估市：五一長假期將至 部署旅遊股
關稅問題持續，四面八方的消息令市場混亂。過去周末，美國海關沒按原定計劃向電子產品收取新關稅，但其後美方揚言會再對這些產品另行徵收關稅。
科企惡鬥 港股成交轉靜
投資者或早已適應關稅話題，因而本周初並無損投資港股的意欲，恒生指數截至周二更連升6日，累漲逾1,600點。可惜復活節長假前夕，成交變得異常淡靜，周二成交僅錄1,850億元，是自今年2月6日後逾兩個月新低。即使仍錄「北水」淨流入，但只有不足100億元。
由於港股成交突然轉靜，市場上偶有風吹草動，便會令港股動搖。話說未完，美股股王英偉達（Nvidia）周二向美國監管機構提交的文件顯示，美國政府通知其所研發的H20晶片，在出口中國前須先獲許可證，這規定是「未來無限期」，此舉顯然是別有用心。訂立此規定的官員理直氣壯稱，新規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。英偉達受不利消息影響，股價顯著大跌，外界擔心事件會蔓延至其他板塊。
憂特朗普復活節假搗亂
在長假期及成交萎縮下，港股前景更模糊。美國總統特朗普的狂妄及不顧後果的行為，已令投資者產生戒心；在「無路捉」的情況下，投資者更不敢輕舉妄動；再者，復活節長假來臨，即使對港股仍有信心，因擔心特朗普在長假時再有出其不意行為，寧選擇「持盈保泰」先行離場，導致成交銳減；加上投資者對長假期顧慮，就連香港交易所(00388)亦有所憂慮，將期貨合約大增按金，因而令投資者聯想到在長假期下，特朗普或會再玩弄關稅問題。
若擔心復活節假期被戲弄，倒不如將目光放遠，部署五一內地長假期受惠股，每逢大節內地人均喜歡外遊，旅遊網站因而最受惠，當中攜程集團(09961)可先行部署。
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