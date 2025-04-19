股市估市：五一長假期將至 部署旅遊股

由於港股成交突然轉靜，市場上偶有風吹草動，便會令港股動搖。話說未完，美股股王英偉達（Nvidia）周二向美國監管機構提交的文件顯示，美國政府通知其所研發的H20晶片，在出口中國前須先獲許可證，這規定是「未來無限期」，此舉顯然是別有用心。訂立此規定的官員理直氣壯稱，新規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。英偉達受不利消息影響，股價顯著大跌，外界擔心事件會蔓延至其他板塊。