產經

股市估市：五一長假期將至 部署旅遊股

每逢大節內地人均喜歡外遊，旅遊網站攜程勢受惠。 每逢大節內地人均喜歡外遊，旅遊網站攜程勢受惠。
每逢大節內地人均喜歡外遊，旅遊網站攜程勢受惠。
關稅問題持續，四面八方的消息令市場混亂。過去周末，美國海關沒按原定計劃向電子產品收取新關稅，但其後美方揚言會再對這些產品另行徵收關稅。
科企惡鬥 港股成交轉靜
投資者或早已適應關稅話題，因而本周初並無損投資港股的意欲，恒生指數截至周二更連升6日，累漲逾1,600點。可惜復活節長假前夕，成交變得異常淡靜，周二成交僅錄1,850億元，是自今年2月6日後逾兩個月新低。即使仍錄「北水」淨流入，但只有不足100億元。
由於港股成交突然轉靜，市場上偶有風吹草動，便會令港股動搖。話說未完，美股股王英偉達（Nvidia）周二向美國監管機構提交的文件顯示，美國政府通知其所研發的H20晶片，在出口中國前須先獲許可證，這規定是「未來無限期」，此舉顯然是別有用心。訂立此規定的官員理直氣壯稱，新規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。英偉達受不利消息影響，股價顯著大跌，外界擔心事件會蔓延至其他板塊。
市場壞消息接踵而來，美團(03690)和京東集團(09618)這兩隻重磅科技企業，為擴大外賣送餐版圖，不惜大燒銀紙。美團外賣總經理薛冰宣布推出即時零售品牌「美團閃購」，更宣布未來3年向餐飲商戶及消費者行業投入1,000億元人民幣補貼。同日京東宣布外賣訂單量單日料逾500萬單，因應即時零售迅速發展，本季擬再招收不少於5萬名全職外賣員。京東創始人劉強東早前在內部講話，認為外賣行業佣金過高，導致餐廳降低品質，要求京東外賣利潤率不得高於5%。美團及京東在業務上自相殘殺，結果當然兩敗俱傷。
憂特朗普復活節假搗亂
在長假期及成交萎縮下，港股前景更模糊。美國總統特朗普的狂妄及不顧後果的行為，已令投資者產生戒心；在「無路捉」的情況下，投資者更不敢輕舉妄動；再者，復活節長假來臨，即使對港股仍有信心，因擔心特朗普在長假時再有出其不意行為，寧選擇「持盈保泰」先行離場，導致成交銳減；加上投資者對長假期顧慮，就連香港交易所(00388)亦有所憂慮，將期貨合約大增按金，因而令投資者聯想到在長假期下，特朗普或會再玩弄關稅問題。
若擔心復活節假期被戲弄，倒不如將目光放遠，部署五一內地長假期受惠股，每逢大節內地人均喜歡外遊，旅遊網站因而最受惠，當中攜程集團(09961)可先行部署。
耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）
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