7大記帳常見錯誤

記帳對於理財而言非常重要，但不少人在記帳時犯錯，可能會嚴重影響財務健康。

1. 不記小額開支 買杯咖啡幾十元，不記帳都無所謂？惟殘酷的事實是，這些花費加起來可能驚人。解決方法是記低每筆開支，全方位了解個人消費模式。

2. 等月尾才更新 如果每逢月底才急急腳記帳，有可能遺漏或記錯，最理想是使錢那一刻就記在應用程式（App）中，確保數據的準確性，若App設置自動提醒功能，就不會遺漏任何開支。

3. 重要開支不分 沒有嚴格區分必需品及奢侈品消費的話，財務計劃可能會混亂。記帳時宜為每筆開支註明「必需」或「非必需」，有助在衝動購物前三思。

4. 記帳工具複雜 如果記帳工具太複雜難明，又或者操作步驟繁複，就令人不願使用。選擇記帳App宜考慮其介面是否簡潔、操作方便，這樣你只要簡單輸入數據，就能記錄妥當及快速了解財務狀況。

5. 未設財務目標 定下清晰的財務目標，在記帳過程中監控進展，確保每筆記錄都有助更接近目標。若沒有設定明確的財務目標，記帳此舉就僅記下數字的累積，意義不大。

記帳過程中，定期查看開支及儲蓄，留意離目標有多近。如果見某些開支超出預算，宜調整使錢習慣，找出可削減的非必要開支。

6. 沒有嚴控預算 根據收入及必要開支，去制訂每月預算。制訂預算後，堅持遵循才是關鍵。利用記帳App來追蹤每筆開支，定期檢視財務狀況。如果發現「使大咗」，思考可以減少開支的地方並調整預算。

7. 不作定期檢討 記帳不作定期檢討，就如有個花園但從不除草。雖然你可能花上不少時間記帳，惟沒有定期檢視，也可能等於「白做」，反之定期檢討有助發現問題和及時調整策略，例如每月或每季進行一次全面檢討，包括查看收入、開支及儲蓄，觀察是否有任何地方偏離預算。此外，要思考財務目標是否需要更新。