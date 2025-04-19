億滋去年銷量跌 業績陷瓶頸

在外界眼中，Oreo母公司億滋國際（Mondelez International）以壓倒性姿態，坐擁全球最大糖果生產商的寶座，不過，要扛起這個甜蜜的重擔卻非易事。億滋國際的業績似乎正陷入瓶頸，截至去年底止該企全年淨收入為364.41億美元，按年僅增約1.2%，增長更多還是基於定價的調高，以及收購中國蛋糕及糕點生產商恩喜村（Evirth）帶來增量收入的貢獻。

七成收入來自非美地區 具體而言，2024年億滋國際的價格總體上漲5.3%，銷量卻下跌1%。無論是龐大的新興市場，還是已發展市場，銷量均見下滑。據公司表示，去年淨收入增長力保不失，乃由於年內收購冷凍烘焙公司恩喜村為其帶來7,200萬美元（以固定匯率計算）的額外淨收入，惟部分被不利匯率等因素所抵銷。

去年逾七成的淨收入來自非美地區的億滋國際，在餅乾烘培、朱古力、香口膠與糖果等主力經營業務之中，朱古力分部為第二大業務收入來源，相關淨收入按年升5.92%至112.48億美元。但朱古力分部去年銷量與營收同樣一降一升，2024年全年銷量下降2%，第四季銷量更跌2.3%。

可可價格飆 成本大增 由於可可價格飆升及運輸成本增加，億滋國際上季調整後毛利率按年下降6.5個百分點至31.5%，顯示成本飆升已重創其獲利能力。

今年業績指引方面，億滋國際預計，可可價格將導致其全年調整後每股盈利下降約10%，惟此預期尚未考慮美國對墨西哥和加拿大進口商品加徵25%關稅帶來的額外影響。公司仍在評估關稅行動的潛在影響以及其減輕影響的能力，但預計這些行動將對公司收入、在美銷售商品的成本也將產生不利影響。一旦這些關稅條款按計劃維持生效，預料不利影響將甚為巨大。