費雷羅攻健康零食捱過逆風

意大利食品公司費雷羅集團（Ferrero Group）與兩大美企同處一線品牌地位，上財年業績捱過行業逆風，今年隨即開展收購健康零食大計，繼在1月份將美國蛋白質零食品牌Power Crunch收歸旗下，市傳看上總部在美國、以穀類食品業務為主打的WK Kellogg。

受近年健康飲食的風潮影響，費雷羅集團不斷拓寬零食市場賽道，搶攻健康零食的份額，包括直接伸出橄欖枝在市面上併購。由2021年完成收購水果堅果棒和格蘭諾拉麥片製造商Eat Natural，再接管對方在英國的生產設施，到2022年與英國蛋白棒品牌FULFIL Nutrition達成收購協議，向更健康的零食市場領域邁進的路線圖已清晰可見。現時Eat Natural和FULFIL品牌已進入更多歐洲市場，展現出費雷羅集團如何順應消費者趨勢變化，推動健康食品類的增長。

連串收購添美影響力 透過連串收購，費雷羅壯大健康產品組合之餘，同時也擴大了其於美國市場的影響力。以收購Power Crunch為例，因Power Crunch不僅提供以蛋白為主的健康產品，旗下便攜式薯片和能量棒也特別受年輕消費者歡迎，將為企穩健康零食賽道的重要一步。作為交易的一部分，費雷羅將接管對方位於美國加州的一個辦公地點，約50名員工將加入北美費雷羅集團，意味這進一步擴大費雷羅在美國的影響力。

早於2018年及2019年，費雷羅已先後收購雀巢的美國糖果業務，以及家樂氏曲奇品類中一系列品牌，前者涉及Butterfinger、Baby Ruth、Crunch在內的品牌，後者則包括曲奇品牌Keebler、Famous Amos曲奇、家庭曲奇品牌Mother's。

全年淨銷售額漲46% 儘管面臨嚴峻的經濟和地緣政治環境，但首席財務官Daniel Martinez Carretero表示，在複雜多變的經濟環境之中，集團上財年仍能再次實現強勁增長。截至去年8月底止財年營業額達到184億歐元，按年增8.9%。而今年出爐的全球百強糖果公司名單所見，集團全年淨銷售額更錄191億美元，按年大漲46%，這充分證明集團的創新產品組合滿足到消費者日新月異的需求，排行榜顯示的淨銷售升幅更大幅超越競爭對手。