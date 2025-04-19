糖果企甜中帶憂 諗計突圍

百強銷售升幅削半 關稅等影響漸浮面 復活節熱賣的糖果、朱古力五花八門，嘗到甜頭的何止是一眾消費者，還有近年積極拓展業務、出手收購或諗計應對採購風險的糖果巨頭，今年躋身全球百強糖果公司排行榜的銷售額合計高達1,882.41億美元，按年上漲12.1%。不過，今次排行榜顯示產業銷售升幅削半的隱憂開始浮面，未來跨國糖果企業如何避開關稅地雷、尋求併購、吞下高增長市場等將成勝敗關鍵。

從排行榜可見，目前全球共有6家糖果企業的全年銷售額錄逾100億美元，比去年多一家，由吉百利朱古力母企億滋國際（Mondelez International）、M&M's朱古力母企瑪氏公司（Mars）、金莎朱古力的生產商費雷羅集團（Ferrero Group）蟬聯三甲之位。

M&M's母企藉併購擴版圖 總部位於美國的億滋國際及瑪氏公司表現明顯遙遙領先，尤其是私人企業瑪氏公司，去年透過一系列收購動作不斷擴大業務版圖。除了去年初宣布完成收購高端朱古力品牌Hotel Chocolat，下半年還計劃重錘出擊收購品客母公司Kellanova，進一步鞏固其在零食領域的優勢地位，今年3月甚至出動發行260億美元巨額債券融資大招，被視為兩者在今年8月前有望完成合併的重大一步。依Kellanova上季盈利按年狂飆逾12.5倍來看，瑪氏公司是次豪賭可能押中一隻金的復活蛋。

反觀去年業績平穩的瑞士蓮（Lindt）雖然守穩全球第八大糖果企業之名，惟全年盈利按年僅升0.13%，至6.723億元瑞士法郎（約63.77億港元）；整體營業額為54.68億元瑞士法郎，增幅為5.13%。當中，歐洲、北美、中國與日本在內的其他市場均見增長，但北美地區收入的升幅相對遜色。

該企表示，去年北美地區的朱古力市場低迷，即使售價持平但銷量下跌，但以去年復活節為例，大受假日訂單前置所影響，因復活節假期提早在3月底開始，且上半年大多零售商主力去庫存。今年預期在價格調整下，整體收入將錄7至9%增長。

瑞士蓮加國朱古力改歐供應 值得留意是，今年復活節長假前，美國與加拿大之間的貿易關稅戰已開打。自4月起，美國向進口自加拿大的商品加徵25%關稅，加拿大亦有措施反制，下月初美加將展開貿易談判。由於Lindt在美國設有5家工廠，生產在美銷售的95%朱古力，也向加拿大供貨，外媒引述公司管理層在績後表示，為免業務備受貿易衝突夾擊，捲入關稅戰加重負擔，目前在美生產並輸往加拿大的朱古力，將轉由歐洲供應。據報其在加拿大銷售的朱古力約50%來自美國，其餘來自歐洲，未來將全部改自歐洲採購。

2025年度全球糖果公司百強排行榜